Экспорт пшеницы из РФ в марте может составить до 4,5 млн т

Экспорт пшеницы из РФ в марте может составить 4,4-4,5 млн тонн, сообщили "Интерфаксу" в аналитическом центре АО "Русагротранс".

Это больше, чем было отгружено в феврале - 4,24 млн тонн, но ниже показателя марта прошлого года. "Из-за снижения поставок в направлении стран ЕЭАС, прежде всего Казахстана и Кыргызстан, отгрузки меньше, чем в марте прошлого года, когда был установлен рекорд по экспорту пшеницы - 4,73 млн тонн", - отметили в центре.

Экспортные цены спроса на российскую пшеницу (протеин 12,5%) с поставкой в марте-апреле за неделю упали на $13, до $202 за тонну (FOB). Это минимальный уровень с августа 2020 года, пояснили аналитики. Цена на французскую пшеницу ослабла на $7, до $212 за тонну, германскую - на $6, до $222, американскую - на $7, до $244 за тонну.

По данным центра, цены на пшеницу (4-й класс, 12,5% протеин) в глубоководных портах снизились до 12 800-12 900 рублей за тонну без НДС (-50 рублей к предыдущей неделе), на малой воде не изменились - 11 600 рублей.

"Внутренний рынок пшеницы оставался без существенных изменений. Резкое падение цен FOB, вероятно, приведет к ослаблению внутреннего рынка на Европейской части России в ближайшее время", - прогнозируют аналитики.