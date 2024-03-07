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АПК 07.03.2024 11:24

Экспорт пшеницы из РФ в марте может составить до 4,5 млн т

Экспорт пшеницы из РФ в марте может составить 4,4-4,5 млн тонн, сообщили "Интерфаксу" в аналитическом центре АО "Русагротранс".

Это больше, чем было отгружено в феврале - 4,24 млн тонн, но ниже показателя марта прошлого года. "Из-за снижения поставок в направлении стран ЕЭАС, прежде всего Казахстана и Кыргызстан, отгрузки меньше, чем в марте прошлого года, когда был установлен рекорд по экспорту пшеницы - 4,73 млн тонн", - отметили в центре.

Экспортные цены спроса на российскую пшеницу (протеин 12,5%) с поставкой в марте-апреле за неделю упали на $13, до $202 за тонну (FOB). Это минимальный уровень с августа 2020 года, пояснили аналитики. Цена на французскую пшеницу ослабла на $7, до $212 за тонну, германскую - на $6, до $222, американскую - на $7, до $244 за тонну.

По данным центра, цены на пшеницу (4-й класс, 12,5% протеин) в глубоководных портах снизились до 12 800-12 900 рублей за тонну без НДС (-50 рублей к предыдущей неделе), на малой воде не изменились - 11 600 рублей.

"Внутренний рынок пшеницы оставался без существенных изменений. Резкое падение цен FOB, вероятно, приведет к ослаблению внутреннего рынка на Европейской части России в ближайшее время", - прогнозируют аналитики.

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Тэги: РОССИЯ, ПШЕНИЦА, ЭКСПОРТ, ПРОГНОЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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