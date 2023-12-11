Мировые цены на пшеницу растут на фоне повышения спроса со стороны основных импортеров

Мировые цены на пшеницу, в том числе и на российскую, повышаются на фоне роста спроса на нее со стороны основных покупателей.
Как сообщили "Интерфаксу" в АО "Русагротранс", экспортные цены спроса на российскую пшеницу (протеин 12,5%) с поставкой в декабре-январе за неделю выросли на $3, до $240 за тонну (FOB). Цена на американскую пшеницу укрепилась сразу на $33, до $273, на французскую - на $3, до $250 за тонну. Рост цен происходил на фоне активных закупок со стороны импортеров, уточнили аналитики.
Так, за прошедшую неделю Китай законтрактовал 1,12 млн тонн американской пшеницы с поставкой в 2023/2024 сельхозгоду. Всего с начала сезона Китай закупил более 1,9 млн тонн американской пшеницы (SRW). "Это необычно высокий объем, близкий к показателям 2020/2021 сельхозсезона" - сказали в компании.
Египетская госкомпания GASC закупила на минувшей неделе сразу на двух тендерах с разницей в два дня 600 тыс. тонн пшеницы с поставкой с 10 января по 4 февраля, в том числе 540 тыс. тонн российской и 60 тыс. тонн украинской. Причем российская пшеница на первом тендере была приобретена по $255 за тонну (FOB), на втором уже на $10 выше - по $265 за тонну при одинаковом условии оплаты - с отсрочкой 270 дней. С поставкой в текущем сезоне GASC уже приобрела 2,11 млн тонн пшеницы из России (60% от общего объема закупок) против 2,27 млн тонн на начало декабря в прошлом сезоне (58%).
Кроме того, проводились пшеничные тендеры со стороны Алжира (твердая пшеница), Ливана и Южной Кореи. Два тендера объявлены Бангладеш и один - Алжиром на мягкую пшеницу.
В "Русагротрансе" также сообщили, что ситуация с севом озимой пшеницы во Франции (французская пшеница является одним из основных конкурентов российской на мировом рынке) оставалась сложной. Так, на 4 декабря было посеяно 89% площадей, тогда как в среднем за пять лет этот показатель составлял 96%.
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