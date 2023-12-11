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АПК 11.12.2023 21:50

Правительство РФ ввело запрет на экспорт твердой пшеницы до 31 мая 2024 г

Правительство РФ ввело запрет на экспорт твердой пшеницы на период до 31 мая 2024 года.

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Оно направлено на обеспечение продовольственной безопасности и позволит поддержать стабильную ситуацию с ценами на продукцию из твердой пшеницы на внутреннем рынке.

Временное ограничение вступает в силу с момента опубликования распоряжения правительства и будет действовать по 31 мая 2024 года.

Распоряжение предусматривает ряд исключений, когда запрет на экспорт действовать не будет. Это, в том числе, вывоз твердой пшеницы для оказания международной гуманитарной помощи и в рамках международных межправительственных соглашений. В страны ЕАЭС твердую пшеницу разрешено экспортировать в пределах установленных распоряжением правительства квот при наличии разрешений, выдаваемых Минсельхозом РФ.

Предложение об ограничении экспорта твердой пшеницы из РФ внес Минсельхоз, оно было поддержано таможенной подкомиссией. Свою позицию ведомство поясняло снижением мирового урожая твердой пшеницы и повышенным спросом на нее в мире. По оценке, ее сбор в этом сезоне в подавляющем большинстве стран-производителей упадет до 20-летнего минимума. В связи с этим на внешнем рынке сформировался повышенный спрос на пшеницу твердых сортов, говорилось в сообщении.

Как считают в Минсельхозе, предлагаемые ограничения позволят обеспечить производителей макаронных изделий в РФ сырьем в полном объеме.

По мнению экспертов зернового рынка, запрет на экспорт твердой пшеницы, которая используется при производстве макаронных изделий, можно объяснить резко возросшими ее поставками за рубеж в этом сезоне.

По оценке Российского зернового союза, с 1 июля по 10 ноября отгрузки твердой пшеницы из РФ в годовом выражении выросли почти в 13 раз, до 657 тыс. тонн. Росту экспорта способствовал действующий зерновой демпфер, в соответствии с которым экспортная пошлина рассчитывается от индикативной цены на всю пшеницу. В результате доля пошлины в цене на твердую пшеницу значительно меньше, поясняли в союзе. Эту пшеницу, в частности, закупают Италия и Турция.

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Тэги: РОССИЯ, ПШЕНИЦА, ЭКСПОРТ, ЗАПРЕТ


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