Трамп призвал армию Венесуэлы поддержать оппозицию, предупредив, что в противном случае военные могут лишиться всего

Президент США Дональд Трамп выступил с угрозами в отношении верных президенту Венесуэлы Николасу Мадуро военных и правительственных чиновников, призвав их перейти на сторону провозгласившего себя главой государства оппозиционера Хуана Гуайдо.
"Вы не сможете укрыться от выбора, перед которым стоите сейчас. Вы можете принять щедрое предложение президента Гуайдо об амнистии и спокойно жить со своими семьями и соотечественниками. Вы можете выбрать и другой путь - продолжать поддерживать Мадуро. Если вы встанете на этот путь, то вы никогда не прибьетесь к спокойной гавани, у вас не будет спокойного выхода. Вы потеряете все", - сказал Д.Трамп, выступая перед политическими иммигрантами из Венесуэлы в Майами.
Он предупредил, говоря об армейском руководстве Венесуэлы, поддерживающем Н.Мадуро: "Мы знаем, кто они, где они хранят миллиарды украденных долларов", добавив, что "они рискуют своим будущим".
Д.Трамп заявил что "Мадуро не является патриотом Венесуэлы, он - марионетка Кубы" и призвал "не слушать приказов Мадуро", потребовав от военных допустить в страну гуманитарную помощь.
"Мы хотим перехода власти (в Венесуэле - ИФ) мирным путем, но все варианты остаются открытыми", - подчеркнул Д.Трамп.
Он подверг критике социалистический строй, и заявил: "Социализм - это только власть правящего класса. Ему нужна власть для того, чтобы решать, кого поднять, а кого опустить, и даже кому жить, а кому умереть".
При этом Д.Трамп вновь заявил, что Америка никогда не будет социалистическим государством.
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