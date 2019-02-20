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Транспорт и связь 20.02.2019 11:10

В Азербайджан в 2018г импортированы легковые автомобили на $407 млн

В Азербайджан в 2018 году импортированы легковые автомобили на сумму $407 млн 634,8 тыс., что в 1,9 раза выше показателя 2017 года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в правительстве.

«В 2018 году импорт в страну легковых автомобилей составил 26,147 тыс. единиц, что в 2,3 раза больше чем в 2017 году», - отметили в правительстве.

За прошлый год в Азербайджан также было импортировано 2,3 тыс. грузовых автомобилей (рост в 1,9 раза) на сумму $33 млн 241,6 тыс. (рост в 2 раза).

Кроме этого, в 2018 году в республику импортировано 297 автобусов (рост на 60%) на общую сумму $15 млн 874,8 тыс.( рост на 43,4%).

Азербайджан в 2018 году впервые раскрывает общую стоимость автомобилей, импортированных в страну.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АВТОМОБИЛИ, ИМПОРТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]