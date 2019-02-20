В Азербайджан в 2018г импортированы легковые автомобили на $407 млн

В Азербайджан в 2018 году импортированы легковые автомобили на сумму $407 млн 634,8 тыс., что в 1,9 раза выше показателя 2017 года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в правительстве.

«В 2018 году импорт в страну легковых автомобилей составил 26,147 тыс. единиц, что в 2,3 раза больше чем в 2017 году», - отметили в правительстве.

За прошлый год в Азербайджан также было импортировано 2,3 тыс. грузовых автомобилей (рост в 1,9 раза) на сумму $33 млн 241,6 тыс. (рост в 2 раза).

Кроме этого, в 2018 году в республику импортировано 297 автобусов (рост на 60%) на общую сумму $15 млн 874,8 тыс.( рост на 43,4%).

Азербайджан в 2018 году впервые раскрывает общую стоимость автомобилей, импортированных в страну.

Б.Рустамбеков