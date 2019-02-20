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СНГ 20.02.2019 17:10

Законопроекты в сфере цифровой экономики должны быть приняты оперативно - Путин

Президент РФ Владимир Путин призвал парламентариев к оперативному принятию законопроектов в сфере цифровой экономики.

"Парламентариев прошу оперативно принять законы приоритетные для создания правовой среды новой цифровой экономики, которые позволят заключать гражданские сделки и привлекать финансирование с использованием цифровых технологий, развивать электронную торговлю и сервис", - сказал президент, выступая с посланием к Федеральному собранию.

В.Путин отметил, что все законодательство РФ нужно отстроить под новую технологическую реальность, законы не должны ограничивать технологическое развитие новых отраслей.

На данный момент на рассмотрении в Госдуме находятся три ключевых законопроекта, посвященных цифровой экономике: законопроект о цифровых финансовых активах, поправки в Гражданский кодекс (ГК) РФ в части терминов, используемых в цифровой экономике, а также законопроект об инвестиционных платформах. Законопроекты были приняты в первом чтении 22 мая 2017 года и с тех пор проходят согласование ко второму чтению.

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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, ЦИФРА/ЭКОНОМИКА, ЗАКОНОПРОЕКТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]