Еврокомиссия меняет порядок расчета финансовых санкций в отношении стран ЕС

Еврокомиссия объявила в среду о своем предложении по пересмотру порядка расчета финансовых санкций за нарушения законодательства ЕС государствами-членами, которое она направляет Суду Европейского союза.
"В недавнем постановлении Суд Европейского союза указал, что правила голосования в Совете (ЕС - ИФ) после поправок, внесенных Лиссабонским договором, больше не могут использоваться для данной цели. Принимая во внимание мнение комиссии, что, кроме ВВП государств-членов, следует продолжать учитывать их "институциональный вес", для этой цели необходим новый метод", - говорится в коммюнике ЕК, распространенном в Брюсселе.
"Согласно недавнему постановлению суда, комиссия больше не будет использовать правило голосования в совете, то есть по числу голосов, которыми государства обладают в совете, а станет учитывать количество мест, полученных представителями каждого государства-члена в Европейском парламенте, чтобы определить "институциональный вес" этого государства-члена", - сказал официальный представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинас, комментируя на брифинге в Брюсселе новое предложение ЕК.
По его словам, это изменение расчета финансовых санкций приведет к назначению сумм, которые не создадут несправедливых различий по разным государствам-членам и будут оставаться возможно более приближенными к тем суммам, которые рассчитываются по ныне действующей системе.
"Комиссия тем самым продолжит применять европейское право твердым, взвешенным и справедливым образом по отношению к нашим государствам-членам", - заявил пресс-секретарь ЕК.
В материалах Еврокомиссии разъясняется, что, когда она предъявляет иск в отношении того или иного государства-члена в Суд Европейского союза за нарушение европейского законодательства, суд в некоторых ситуациях может наложить на государство-член финансовые санкции. Еврокомиссия предлагает в этом случае суду соответствующую сумму, а суд принимает окончательно решение.
При расчете назначаемых финансовых санкций, помимо серьезности и продолжительности нарушения закона, комиссия всегда принимала во внимание экономическую ситуацию государства-члена и его "институциональный вес", учитывая при этом число голосов которым оно располагает в Совете ЕС.
Однако такой порядок входит в противоречие с Лиссабонским договором, на что и указал Суд Евросоюза.
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