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Происшествия 21.02.2019 18:34

Автобус столкнулся с легковушкой в Азербайджане, пострадали более 30 человек

Более 30 человек пострадали в результате столкновения пассажирского автобуса и легковушки в четверг в городе Сумгаит в Азербайджане, сообщают местные СМИ.

По их информации, после столкновения с легковым автомобилем автобус сбил несколько детей, стоявших у обочины и врезался в угол жилого здания.

"В результате ДТП 31 пассажир был госпитализирован в Больницу скорой медицинской помощи города Сумгаит. В настоящее время около 10 человек находятся в реанимационном отделении, их состояние расценивается как тяжелое",- отмечается в информации.

Между тем, представитель Минздрава Азербайджана Сафая Ахмедова подтвердила информацию о десятерых гражданах, помещенных в реанимацию. «Одному из них понадобилась экстренная операция»,- отметила С.Ахмедова.

При этом, она не назвала общее количество пострадавших.

По факту ведется расследование.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ДТП, ПОСТРАДАВШИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]