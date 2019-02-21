Автобус столкнулся с легковушкой в Азербайджане, пострадали более 30 человек

Более 30 человек пострадали в результате столкновения пассажирского автобуса и легковушки в четверг в городе Сумгаит в Азербайджане, сообщают местные СМИ.

По их информации, после столкновения с легковым автомобилем автобус сбил несколько детей, стоявших у обочины и врезался в угол жилого здания.

"В результате ДТП 31 пассажир был госпитализирован в Больницу скорой медицинской помощи города Сумгаит. В настоящее время около 10 человек находятся в реанимационном отделении, их состояние расценивается как тяжелое",- отмечается в информации.

Между тем, представитель Минздрава Азербайджана Сафая Ахмедова подтвердила информацию о десятерых гражданах, помещенных в реанимацию. «Одному из них понадобилась экстренная операция»,- отметила С.Ахмедова.

При этом, она не назвала общее количество пострадавших.

По факту ведется расследование.

Ф.Исазаде