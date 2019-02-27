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Дальнее зарубежье 27.02.2019 15:45

Трамп рассчитывает на помощь России и Китая в деле денуклеаризации КНДР

Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что, по его мнению, РФ, КНР, Япония и Южная Корея могут оказать поддержку в решении вопроса с ядерным оружием КНДР.

"Я полагаю, что Китай, Россия, Япония и Южная Корея будут очень полезными (в этом деле - ИФ)!" - написал он на своей странице в Twitter.

"Сплошные неверные сообщения (догадки) о моих намерениях в отношении Северной Кореи. (Лидер КНДР - ИФ) Ким Чен Ын и я будем очень стараться, чтобы выработать что-нибудь по вопросу денуклеаризации, а потом сделать Северную Корею экономическим центром силы", - добавил президент.

Ранее стало известно, что Д.Трамп, в рамках второго саммита США-КНДР, проведет в среду первую, короткую, встречу с Ким Чен Ыном в Ханое.

Ожидается, что основные переговоры пройдут в четверг.

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Тэги: США, ТРАМП, РОССИЯ, КНДР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]