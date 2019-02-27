Трамп рассчитывает на помощь России и Китая в деле денуклеаризации КНДР

Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что, по его мнению, РФ, КНР, Япония и Южная Корея могут оказать поддержку в решении вопроса с ядерным оружием КНДР.
"Я полагаю, что Китай, Россия, Япония и Южная Корея будут очень полезными (в этом деле - ИФ)!" - написал он на своей странице в Twitter.
"Сплошные неверные сообщения (догадки) о моих намерениях в отношении Северной Кореи. (Лидер КНДР - ИФ) Ким Чен Ын и я будем очень стараться, чтобы выработать что-нибудь по вопросу денуклеаризации, а потом сделать Северную Корею экономическим центром силы", - добавил президент.
Ранее стало известно, что Д.Трамп, в рамках второго саммита США-КНДР, проведет в среду первую, короткую, встречу с Ким Чен Ыном в Ханое.
Ожидается, что основные переговоры пройдут в четверг.
Сотрудничество Азербайджана с ЕврАзЭС принесет пользу Баку и Москве - политик
В Азербайджане приговорили к 20 годам лишения свободы армянского диверсанта
Баку исключил фотографа из Польши из «черного списка» по Карабаху, он попросил разрешение на приезд в Азербайджан
Цены на нефть активно растут на сигналах снижения запасов в США, Brent у $66,11 за баррель
Президент Азербайджана предложил провести совместно с Грузией презентацию в Китае по транспорту - Зурабишвили
Дни Азербайджана пройдут в Батуми
Повышение на 50% ежемесячных пособий коснется около 500 тыс. вынужденных переселенцев в Азербайджане
ГААД получит 850 тыс. манатов на строительство автодороги в Хызынском районе
ГААД получит 2,3 млн манатов на строительство автодороги в Агдамском районе
ЖКХ Гянджи направит более 3,5 млн манатов на благоустройство города
Позитивные шаги по Карабаху от Пашиняна маловероятны
Интервью начальника управления по работе с клиентами среднего и малого бизнеса ВТБ (Азербайджан) Эльчина Гасанова
АСА: В 2019 году можно ожидать завершения работы над внедрением новых видов обязательного страхования
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»