Трамп рассчитывает на помощь России и Китая в деле денуклеаризации КНДР

Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что, по его мнению, РФ, КНР, Япония и Южная Корея могут оказать поддержку в решении вопроса с ядерным оружием КНДР.

"Я полагаю, что Китай, Россия, Япония и Южная Корея будут очень полезными (в этом деле - ИФ)!" - написал он на своей странице в Twitter.

"Сплошные неверные сообщения (догадки) о моих намерениях в отношении Северной Кореи. (Лидер КНДР - ИФ) Ким Чен Ын и я будем очень стараться, чтобы выработать что-нибудь по вопросу денуклеаризации, а потом сделать Северную Корею экономическим центром силы", - добавил президент.

Ранее стало известно, что Д.Трамп, в рамках второго саммита США-КНДР, проведет в среду первую, короткую, встречу с Ким Чен Ыном в Ханое.

Ожидается, что основные переговоры пройдут в четверг.