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Дальнее зарубежье 01.03.2019 10:02

Трамп объяснил отсутствие договоренностей на саммите в Ханое нежеланием КНДР пойти на полную денуклеаризацию

Лидер КНДР Ким Чен Ын на переговорах в Ханое отказался от полной денуклеаризации, которой добивались Соединенные Штаты, это стало причиной отсутствия конкретных договоренностей по итогам саммита, заявил президент США Дональд Трамп.

Он в интервью телеканалу Fox News объяснил, что настаивал на полной денуклеаризации, в то время как "Северная Корея хотела частичной на определенных объектах".

Д.Трамп также сказал, что не хотел идти на ослабление санкционного режима до того, как Пхеньян представит программу денуклеаризации, к чему Ким Чен Ын "оказался не готов".

Тем не менее, характеризуя результаты саммита, Д.Трамп отметил: "Мы провели в Ханое два очень хороших дня, просто, я думаю, что, возможно, никто из нас не был готов".

Он высоко оценил обещание Ким Чен Ына не возобновлять ракетные и ядерные испытания.

"Он не хочет проводить испытания, не собирается это делать. Это много значит", - заявил президент, добавив, что верит северокорейскому лидеру.

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Тэги: США, ТРАМП, САММИТ, САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]