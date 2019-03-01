Трамп объяснил отсутствие договоренностей на саммите в Ханое нежеланием КНДР пойти на полную денуклеаризацию

Лидер КНДР Ким Чен Ын на переговорах в Ханое отказался от полной денуклеаризации, которой добивались Соединенные Штаты, это стало причиной отсутствия конкретных договоренностей по итогам саммита, заявил президент США Дональд Трамп.

Он в интервью телеканалу Fox News объяснил, что настаивал на полной денуклеаризации, в то время как "Северная Корея хотела частичной на определенных объектах".

Д.Трамп также сказал, что не хотел идти на ослабление санкционного режима до того, как Пхеньян представит программу денуклеаризации, к чему Ким Чен Ын "оказался не готов".

Тем не менее, характеризуя результаты саммита, Д.Трамп отметил: "Мы провели в Ханое два очень хороших дня, просто, я думаю, что, возможно, никто из нас не был готов".

Он высоко оценил обещание Ким Чен Ына не возобновлять ракетные и ядерные испытания.

"Он не хочет проводить испытания, не собирается это делать. Это много значит", - заявил президент, добавив, что верит северокорейскому лидеру.