Трамп объяснил отсутствие договоренностей на саммите в Ханое нежеланием КНДР пойти на полную денуклеаризацию

Лидер КНДР Ким Чен Ын на переговорах в Ханое отказался от полной денуклеаризации, которой добивались Соединенные Штаты, это стало причиной отсутствия конкретных договоренностей по итогам саммита, заявил президент США Дональд Трамп.
Он в интервью телеканалу Fox News объяснил, что настаивал на полной денуклеаризации, в то время как "Северная Корея хотела частичной на определенных объектах".
Д.Трамп также сказал, что не хотел идти на ослабление санкционного режима до того, как Пхеньян представит программу денуклеаризации, к чему Ким Чен Ын "оказался не готов".
Тем не менее, характеризуя результаты саммита, Д.Трамп отметил: "Мы провели в Ханое два очень хороших дня, просто, я думаю, что, возможно, никто из нас не был готов".
Он высоко оценил обещание Ким Чен Ына не возобновлять ракетные и ядерные испытания.
"Он не хочет проводить испытания, не собирается это делать. Это много значит", - заявил президент, добавив, что верит северокорейскому лидеру.
Интенсивность обстрелов на линии карабахского фронта остается низкой, за сутки зафиксировано 26 нарушений - Минобороны Азербайджана
НСТР Азербайджана объявил конкурс на создание нового новостного телеканала
Формат переговоров по Карабаху не будет изменен, Пашинян пытается сорвать переговорный процесс - Гаджиев
США продадут еще 6 млн баррелей нефти из стратегических резервов
Британская Alco Enterprises Ltd поставит Azeraluminium глинозема на $38,2 млн
Нефтяной рынок начал март ростом, Brent поднялась до $66,55 за баррель
В Бангкоке арестовали более 120 местных жителей, уличенных в обмане туристов
В Азербайджане весной будет проведена вакцинация от кори – Минздрав
Президент Азербайджана наградил муфтия Карачаево-Черкесии орденом «Дружбы»
ГААД получит 850 тыс. манатов на строительство автодороги в Хызынском районе
ГААД получит 2,3 млн манатов на строительство автодороги в Агдамском районе
ЖКХ Гянджи направит более 3,5 млн манатов на благоустройство города
Позитивные шаги по Карабаху от Пашиняна маловероятны
Интервью начальника управления по работе с клиентами среднего и малого бизнеса ВТБ (Азербайджан) Эльчина Гасанова
АСА: В 2019 году можно ожидать завершения работы над внедрением новых видов обязательного страхования
В рамках проекта РИКЦ «Беседы об искусстве» в Баку прошла лекция «К истории одного портрета»
Агентство по развитию малого и среднего бизнеса и Caspian European Club проведут бизнес-форум
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»