В отношениях Армении с Россией и с ЕС нет противоречий - Пашинян

Евросоюз не ставит перед Арменией вопроса о геополитическом векторе в развитии двустороннего взаимодействия, заявил во вторник глава армянского правительства Никол Пашинян.
"ЕС не ставит перед Арменией вопроса о геополитической ориентации. Повестка нашего сотрудничества с ЕС полностью ориентирована на осуществление реформ. Несомненно, наше сотрудничество с Россией очень важно, поскольку мы продолжаем оставаться стратегическими партнерами", - сказал Н.Пашинян, отвечая на вопросы членов комиссии Европарламента по внешним отношениям в Брюсселе.
По его словам, в отношениях Армении с Россией и ЕС нет, и не может быть противоречий.
"Эти отношения прозрачны. Считаю важным подчеркнуть, что наше сближение с ЕС не подразумевает заговора против России, точно так же, как нет заговора против ЕС в наших продолжительных отношениях с Россией", - сказал Н.Пашинян.
Он отметил, что считает "чрезвычайно важным" сотрудничество в сфере энергетики.
"Мы намерены развивать сотрудничество в этой сфере с Россией и Ираном", - сказал Н.Пашинян.
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