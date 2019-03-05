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Регион 05.03.2019 11:53

В отношениях Армении с Россией и с ЕС нет противоречий - Пашинян

Евросоюз не ставит перед Арменией вопроса о геополитическом векторе в развитии двустороннего взаимодействия, заявил во вторник глава армянского правительства Никол Пашинян.

"ЕС не ставит перед Арменией вопроса о геополитической ориентации. Повестка нашего сотрудничества с ЕС полностью ориентирована на осуществление реформ. Несомненно, наше сотрудничество с Россией очень важно, поскольку мы продолжаем оставаться стратегическими партнерами", - сказал Н.Пашинян, отвечая на вопросы членов комиссии Европарламента по внешним отношениям в Брюсселе.

По его словам, в отношениях Армении с Россией и ЕС нет, и не может быть противоречий.

"Эти отношения прозрачны. Считаю важным подчеркнуть, что наше сближение с ЕС не подразумевает заговора против России, точно так же, как нет заговора против ЕС в наших продолжительных отношениях с Россией", - сказал Н.Пашинян.

Он отметил, что считает "чрезвычайно важным" сотрудничество в сфере энергетики.

"Мы намерены развивать сотрудничество в этой сфере с Россией и Ираном", - сказал Н.Пашинян.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АРМЕНИЯ, ПРЕМЬЕР, РОССИЯ, ЕС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]