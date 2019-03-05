Король Саудовской Аравии принял в Эр-Рияде главу МИД РФ Лаврова

Глава МИД РФ Сергей Лавров провёл встречу с королем Саудовской Аравии Сальманом бен Абдельазизом Аль Саудом, передаёт корреспондент "Интерфакса".

Встреча проходила во вторник в Эр-Рияде в закрытом от прессы режиме.

С.Лавров прибыл в Саудовскую Аравию накануне из Катара и встретился с государственным министром по иностранным делам Саудовской Аравии Аделем аль-Джубейром.

Из Эр-Рияда российский министр отправится в Эль-Кувейт в рамках турне по государствам Персидского залива.