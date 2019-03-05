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СНГ 05.03.2019 14:48

Король Саудовской Аравии принял в Эр-Рияде главу МИД РФ Лаврова

Глава МИД РФ Сергей Лавров провёл встречу с королем Саудовской Аравии Сальманом бен Абдельазизом Аль Саудом, передаёт корреспондент "Интерфакса".

Встреча проходила во вторник в Эр-Рияде в закрытом от прессы режиме.

С.Лавров прибыл в Саудовскую Аравию накануне из Катара и встретился с государственным министром по иностранным делам Саудовской Аравии Аделем аль-Джубейром.

Из Эр-Рияда российский министр отправится в Эль-Кувейт в рамках турне по государствам Персидского залива.

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Тэги: САУДАРАВИЯ, РОССИЯ, ЛАВРОВ, ВСТРЕЧИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]