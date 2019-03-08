Трамп напомнил, что участники суда над Манафортом говорили об отсутствии сговора с Россией

Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что, хотя на суде над экс-главой его предвыборного штаба Полом Манафортом говорилось об отсутствии доказательств сговора с Россией, подобные обвинения все еще продолжают звучать.

"И судья, и адвокат в деле Пола Манафорта заявляли отчетливо и для всего мира, что сговора с Россией не было. Однако лживая "охота на ведьм" продолжается в то время, как эти заявления добавляются к (сказанному - ИФ) в комитетах по разведке Палаты представителей, Сената. Так плохо для нашей страны!" - написал Д.Трамп на своей странице в Twitter.

Ранее суд в США приговорил П.Манафорта к 47 месяцам тюремного заключения по обвинению в налоговых махинациях и банковском мошенничестве.

При этом судья и адвокат П.Манафорта Кевин Даунинг отмечали, что П.Манафорт к какому-либо сговору с Россией причастен не был.

13 марта в округе Колумбия П.Манафорта ожидает вынесения приговора уже по другому делу, в рамках которого было признано, что он лгал ФБР и спецпрокуору Роберту Мюллеру несколько раз и тем самым нарушил условия сделки со следствием. По словам судьи Эми Берман Джексон, П.Манафорт "намеренно сделал несколько ложных заявлений в ФБР, офису специального прокурора и большому жюри по вопросам, которые были существенными для расследования".