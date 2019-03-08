Директор Белого дома по коммуникациям подал в отставку

Директор Белого дома по коммуникациям Билл Шайн покидает свой пост, сообщили журналистам в пятницу в американской администрации.
Б.Шайн занял этот пост в 2018 году. В дальнейшем, как отмечает CNBC, он продолжит сотрудничество с президентом США Дональдом Трампом: Б.Шайн будет советником при предвыборном штабе главы государства и, таким образом, будет помогать готовиться к президентским выборам 2020 года, на которых Д.Трамп намерен добиться переизбрания.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»