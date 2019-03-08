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Дальнее зарубежье 08.03.2019 23:46

Директор Белого дома по коммуникациям подал в отставку

Директор Белого дома по коммуникациям Билл Шайн покидает свой пост, сообщили журналистам в пятницу в американской администрации.

Б.Шайн занял этот пост в 2018 году. В дальнейшем, как отмечает CNBC, он продолжит сотрудничество с президентом США Дональдом Трампом: Б.Шайн будет советником при предвыборном штабе главы государства и, таким образом, будет помогать готовиться к президентским выборам 2020 года, на которых Д.Трамп намерен добиться переизбрания.

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Тэги: США, АДМИНИСТРАЦИЯ, ОТСТАВКА,


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]