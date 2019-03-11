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ТЭК 11.03.2019 09:08

Цены на нефть растут, Brent выше $66 за баррель

Нефтяной рынок на азиатских торгах в понедельник вернулся к росту после умеренного снижения в прошлую пятницу на фоне экономической и политической неопределенности, пишет Dow Jones.

Трейдеры были встревожены ослаблением роста китайской и мировой экономики, и сигналы о сокращении добычи ОПЕК пока не устранили опасения о сохранении перепроизводства нефти.

Цена майских контрактов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:00 МСК увеличилась на 29 центов (0,44%) - до $66,03 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) повысилась к этому времени на $0,28 (0,50%), до $56,35 за баррель.

По итогам торгов в прошлую пятницу Brent подешевела на $0,56 (0,8%), до $65,74 за баррель, WTI - на $0,59 (1%) - до $56,07 за баррель.

За неделю Brent поднялась на 1%, WTI - на 0,5%.

Новые сомнения в том, что США и Китай достигнут торгового соглашения в ближайшие недели, ограничивают потенциал восстановления нефтяного рынка.

Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил журналистам, что он согласится только на "отличную" торговую сделку с КНР и никак иначе.

Вместе с тем встреча Д.Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина, которая ожидалась позднее в марте, может не состояться: визит в Мар-а-Лаго (курорт Трампа во Флориде) исчез из расписания китайского лидера.

Как сообщила в пятницу нефтесервисная компания Baker Hughes, число действующих нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе сократилось на 9 единиц - до 834, что предвещает некоторое ослабление активности в отрасли.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ТОРГИ, УТРО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]