Цены на нефть растут, Brent выше $66 за баррель

Нефтяной рынок на азиатских торгах в понедельник вернулся к росту после умеренного снижения в прошлую пятницу на фоне экономической и политической неопределенности, пишет Dow Jones.
Трейдеры были встревожены ослаблением роста китайской и мировой экономики, и сигналы о сокращении добычи ОПЕК пока не устранили опасения о сохранении перепроизводства нефти.
Цена майских контрактов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:00 МСК увеличилась на 29 центов (0,44%) - до $66,03 за баррель.
Стоимость фьючерса на WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) повысилась к этому времени на $0,28 (0,50%), до $56,35 за баррель.
По итогам торгов в прошлую пятницу Brent подешевела на $0,56 (0,8%), до $65,74 за баррель, WTI - на $0,59 (1%) - до $56,07 за баррель.
За неделю Brent поднялась на 1%, WTI - на 0,5%.
Новые сомнения в том, что США и Китай достигнут торгового соглашения в ближайшие недели, ограничивают потенциал восстановления нефтяного рынка.
Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил журналистам, что он согласится только на "отличную" торговую сделку с КНР и никак иначе.
Вместе с тем встреча Д.Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина, которая ожидалась позднее в марте, может не состояться: визит в Мар-а-Лаго (курорт Трампа во Флориде) исчез из расписания китайского лидера.
Как сообщила в пятницу нефтесервисная компания Baker Hughes, число действующих нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе сократилось на 9 единиц - до 834, что предвещает некоторое ослабление активности в отрасли.
Азербайджан и НАТО обсудили процедуру присоединения Баку к Системе кодификации альянса – Минобороны
ОБСЕ проведет во вторник мониторинг в зоне карабахского конфликта
Интенсивность обстрелов на линии карабахского фронта остается низкой, за сутки зафиксировано 23 нарушения - Минобороны Азербайджана
Кадыров расценил как проверку безопасности "Шереметьево" попытку провоза мины дипломатом США
Все люди, находившиеся на борту потерпевшего крушение в Эфиопии самолета, погибли - СМИ
В Африке разбился самолет Ethiopian Airlines, на борту которого были 157 человек
Президент Алиев выделил 11 млн манатов на продолжение работ по устранению последствий землетрясения в центральном регионе
Президент Азербайджана заложил в Шемахе фундамент нового жилого дома для лиц, пострадавших от землетрясения
Президент Алиев посетил новые дома в Шемахе, построенные для пострадавших от землетрясения
Сбербанк подтвердил гибель двух сотрудников в авиакатастрофе в Эфиопии
Тереза Мэй потеряла поддержку большей части собственного правительства - газета
Ethiopian Airlines приостановила полеты Boeing 737-8 после авиакатастрофы
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
АтаБанк представил еще один новый продукт в лице Visa Signature
В РИКЦ в Баку праздновали Масленицу
В Баку состоялся концерт, посвященный Международному женскому дню
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»