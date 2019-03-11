Пассажиры самолета, севшего в Баку из-за информации о постороннем предмете на борту, вылетят в Москву во вторник

Спецслужбы работают с пассажирами самолета авиакомпании "Уральские авиалинии", который летел из Бахрейна в московский "Домодедово", но внепланово сел в Баку из-за данных о возможных посторонних предметах на борту, сообщили агентству "Интерфакс-Урал" в пресс-службе авиакомпании.
"С пассажирами работают спецслужбы для выяснения всех обстоятельств. Затем они будут расселены в гостиницу. Вылет назначен на 10:00 12 марта", - отметил представитель пресс-службы.
Как сообщалось, при выполнении рейса U6-1116 Бахрейн-Домодедово экипаж получил информацию о возможных посторонних предметах на борту и запросил посадку в ближайшем аэропорту следования - в Баку - для дополнительного досмотра. Посадка выполнена благополучно.
По данным источника "Интерфакса", после посадки самолет был проверен, опасных предметов на борту обнаружено не было. Мужчина, сообщивший об обнаружении записки, задержан, с ним проводится беседа.
"Уральские авиалинии" входят в топ-5 российских авиакомпаний по объему перевозок, базируются в екатеринбургском "Кольцово", московском "Домодедово" и петербургском "Пулково". Флот состоит из 47 самолетов Airbus (двадцать четыре А320, шестнадцать А321 и семь А319), все они взяты авиакомпанией в операционный лизинг.
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