США планируют заставить Иран снизить экспорт нефти до нуля - Помпео

США намерены довести экспорт иранской нефти до нуля, заявил госсекретарь Майк Помпео, выступая на конференции Ceraweek в Хьюстоне.

"Мы абсолютно точно намерены довести экспорт иранской нефти до нуля", - сказал М.Помпео.

Он также отметил, что США требуют от Ирана вести себя "как нормальная страна".

"Мы будем продолжать проводить политику санкций до тех пор, пока Иран не станет вести себя как нормальная страна", - уточнил госсекретарь США.