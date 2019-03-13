Трамп раскритиковал губернатора Калифорнии за намерение отменить смертную казнь

Президент США Дональд Трамп в среду выступил с критикой в адрес губернатора штата Калифорния Гэвина Ньюсома после сообщений СМИ о том, что власти этого штата намерены отказаться от практики смертной казни.
"Вопреки мнению избирателей губернатор Калифорнии намерен отменить 737 хладнокровных убийц, приговоренных к казни. Друзья и родственники жертв не в восторге от этого решения, и я тоже!" - написал Д.Трамп в Twitter.
Ранее в среду телеканал NBC Los Angeles со ссылкой на источники сообщал, что губернатор Г.Ньюсом на конференции в среду вечером намерен объявить о прекращении смертной казни на территории штата.
Представитель Демократической партии США Г.Ньюсом был избран губернатором Калифорнии на выборах в 2018 году и вступил в должность 7 января 2019 года.
Глава Генштаба Азербайджана примет участие в заседании Комитета начальников штабов ВС СНГ
Министр обороны Азербайджана осмотрел позиции врага на передовой линии фронта
UNDP заинтересована в партнерстве с Азербайджаном для диверсификации экономики страны – Эгген
Нефть дорожает на данных о запасах, Brent торгуется у $67,4 за баррель
В воздушном пространстве Грузии приостановлены полеты Boeing 737 MAX
SOCAR Energy Switzerland к 2024г построит в Швейцарии 20 пунктов скоростной заправки электроэнергией
Турпоток в Ессентуки за зиму увеличился на 12%
Вена вновь признана лучшим городом мира по качеству жизни
Президент Азербайджана выделил 2 млн манатов на восстановление исторического памятника Чираггала
Президент Алиев выделил 2,655 млн манатов на укрепление МТБ лифтового хозяйства и ремонт кровли многоквартирных домов в Нахчыване
Президент Алиев выделил 11 млн манатов на продолжение работ по устранению последствий землетрясения в центральном регионе
Президент Азербайджана заложил в Шемахе фундамент нового жилого дома для лиц, пострадавших от землетрясения
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
Члены Caspian European Club побывали в Джоджуг Марджанлы
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»