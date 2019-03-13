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Дальнее зарубежье 13.03.2019 17:18

Трамп раскритиковал губернатора Калифорнии за намерение отменить смертную казнь

Президент США Дональд Трамп в среду выступил с критикой в адрес губернатора штата Калифорния Гэвина Ньюсома после сообщений СМИ о том, что власти этого штата намерены отказаться от практики смертной казни.

"Вопреки мнению избирателей губернатор Калифорнии намерен отменить 737 хладнокровных убийц, приговоренных к казни. Друзья и родственники жертв не в восторге от этого решения, и я тоже!" - написал Д.Трамп в Twitter.

Ранее в среду телеканал NBC Los Angeles со ссылкой на источники сообщал, что губернатор Г.Ньюсом на конференции в среду вечером намерен объявить о прекращении смертной казни на территории штата.

Представитель Демократической партии США Г.Ньюсом был избран губернатором Калифорнии на выборах в 2018 году и вступил в должность 7 января 2019 года.

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Тэги: США, ТРАМП, КАЛИФОРНИЯ, КРИТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]