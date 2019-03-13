Вена вновь признана лучшим городом мира по качеству жизни

Столица Австрии Вена в 10-й раз подряд стала самым привлекательным с точки зрения стандартов жизни городом мира, свидетельствуют данные Mercer.
Второе место в списке занимает Цюрих, третье - сразу три города (Ванкувер, Мюнхен и Окленд). Ванкувер и Окленд стали единственными городами не из Европы в топ-10 рейтинга.
В первую десятку также вошли Дюссельдорф, Франкфурт, Копенгаген, Женева и Базель.
Париж занял в списке 39-ю строчку, Лондон - 41-ю, Нью-Йорк - 44-ю.
Москва оказалась на 167-м месте, Санкт-Петербург - на 174-м.
Последнее место вновь досталось Багдаду. В самый конец списка также попали столица ЦАР Банги и столица Йемена Сана.
Всего в списке 231 город. Они оцениваются с точки зрения развитости экономики и инфраструктуры, доступа к медицинским, образовательным и рекреационным услугам. Во внимание также принимаются такие факторы как политическая и социальная среда, социокультурная ситуация и погодные условия.
В этом году Mercer обнародовал отдельный рейтинг городов с точки зрения личной безопасности. Первое место в этом списке занял Люксембург.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»