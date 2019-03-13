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Это интересно 13.03.2019 17:54

Вена вновь признана лучшим городом мира по качеству жизни

Столица Австрии Вена в 10-й раз подряд стала самым привлекательным с точки зрения стандартов жизни городом мира, свидетельствуют данные Mercer.

Второе место в списке занимает Цюрих, третье - сразу три города (Ванкувер, Мюнхен и Окленд). Ванкувер и Окленд стали единственными городами не из Европы в топ-10 рейтинга.

В первую десятку также вошли Дюссельдорф, Франкфурт, Копенгаген, Женева и Базель.

Париж занял в списке 39-ю строчку, Лондон - 41-ю, Нью-Йорк - 44-ю.

Москва оказалась на 167-м месте, Санкт-Петербург - на 174-м.

Последнее место вновь досталось Багдаду. В самый конец списка также попали столица ЦАР Банги и столица Йемена Сана.

Всего в списке 231 город. Они оцениваются с точки зрения развитости экономики и инфраструктуры, доступа к медицинским, образовательным и рекреационным услугам. Во внимание также принимаются такие факторы как политическая и социальная среда, социокультурная ситуация и погодные условия.

В этом году Mercer обнародовал отдельный рейтинг городов с точки зрения личной безопасности. Первое место в этом списке занял Люксембург.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МИР, ГОРОДА, ЖИЗНЬ, КАЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]