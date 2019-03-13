Нефть дорожает на данных о запасах, Brent торгуется у $67,4 за баррель

Цены на нефть эталонных марок ускорили рост в ходе торгов в среду на данных министерства энергетики США о сокращении запасов топлива в стране на прошлой неделе.
Стоимость майских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:33 МСК увеличилась на $0,76 (1,14%), до $67,43 за баррель.
Фьючерс на WTI на апрель на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на $1,18 (2,07%), до $58,05 за баррель.
Товарные запасы нефти в Штатах на прошлой неделе уменьшились на 3,86 млн баррелей, сообщило в среду Минэнерго США. Накануне Американский институт нефти (API) сообщил о снижении запасов на 2,58 млн баррелей, а эксперты ожидали повышения на 3,3 млн баррелей.
Тем временем запасы бензина на минувшей неделе упали на 4,62 млн баррелей вместо ожидавшегося сокращения на 3 млн баррелей. Запасы дистиллятов увеличились на 383 тыс. баррелей, эксперты ожидали снижения на 2 млн баррелей.
Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, сократились на 672 тыс. баррелей.
Добыча нефти в США на прошлой неделе сократилась на 100 тыс. баррелей в сутки, до 12 млн б/с. Снижение зафиксировано впервые с декабря прошлого года.
Тем временем импорт нефти снизился на 254 тыс. б/с, до 6,75 млн б/с.
Экспорт нефти уменьшился на 257 тыс. б/с, до 2,55 млн б/с, бензина - вырос на 20 тыс. б/с, до 931 тыс. б/с.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»