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ТЭК 13.03.2019 18:50

Нефть дорожает на данных о запасах, Brent торгуется у $67,4 за баррель

Цены на нефть эталонных марок ускорили рост в ходе торгов в среду на данных министерства энергетики США о сокращении запасов топлива в стране на прошлой неделе.

Стоимость майских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:33 МСК увеличилась на $0,76 (1,14%), до $67,43 за баррель.

Фьючерс на WTI на апрель на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на $1,18 (2,07%), до $58,05 за баррель.

Товарные запасы нефти в Штатах на прошлой неделе уменьшились на 3,86 млн баррелей, сообщило в среду Минэнерго США. Накануне Американский институт нефти (API) сообщил о снижении запасов на 2,58 млн баррелей, а эксперты ожидали повышения на 3,3 млн баррелей.

Тем временем запасы бензина на минувшей неделе упали на 4,62 млн баррелей вместо ожидавшегося сокращения на 3 млн баррелей. Запасы дистиллятов увеличились на 383 тыс. баррелей, эксперты ожидали снижения на 2 млн баррелей.

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, сократились на 672 тыс. баррелей.

Добыча нефти в США на прошлой неделе сократилась на 100 тыс. баррелей в сутки, до 12 млн б/с. Снижение зафиксировано впервые с декабря прошлого года.

Тем временем импорт нефти снизился на 254 тыс. б/с, до 6,75 млн б/с.

Экспорт нефти уменьшился на 257 тыс. б/с, до 2,55 млн б/с, бензина - вырос на 20 тыс. б/с, до 931 тыс. б/с.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, ВЕЧЕР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]