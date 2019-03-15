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Дальнее зарубежье 15.03.2019 14:45

Toyota увеличила план инвестиций в США до $13 млрд

Японский автопроизводитель Toyota Motor Corp. увеличил план инвестиций в американские операции на период до конца 2021 года, будет производить в США больше моделей автомобилей и расширять мощности по выпуску автокомпонентов.

Объявленный компанией в 2017 году план, предусматривающий инвестиции в США в размере $10 млрд за пять лет, будет расширен до $13 млрд, говорится в сообщении Toyota.

В четверг компания объявила об инвестициях в размере $750 млн в предприятия в пяти американских штатах, рассчитывая создать за счет этого порядка 600 рабочих мест.

Новые вливания будут направлены, в частности, на создание мощностей для выпуска гибридных моделей Toyota RAV4 - лидера продаж среди внедорожников в США - на предприятии в Джорджтауне (Кентукки), а также расширение производства двигателей на заводе в Хантсвилле (Алабама).

"Эти инвестиции являются очередным подтверждением нашей долгосрочной приверженности производству продукции в тех регионах, где она продается, - заявил главный исполнительный директор Toyota Motor North America Джим Лентц. - Увеличив наши производственные мощности в США, мы сможем лучше обслуживать наших клиентов и дилеров".

Завод в Кентукки, являющийся крупнейшим предприятием Toyota, начнет выпускать гибридные автомобили Lexus ES 300h и RAV4 в мае 2019 года и январе 2020 года соответственно. Это предприятие также производит модели Camry, Camry Hybrid, Avalon, Avalon Hybrid и Lexus ES. В общей сложности инвестиции в этот завод превысят $7 млрд.

Президент США Дональд Трамп в январе 2017 года подверг критике Toyota, планировавшую производить автомобили Corolla в Мексике. Спустя несколько дней после этого японская компания обнародовала пятилетний план развития операций в США, пообещав инвестиции в размере $10 млрд за пять лет.

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Тэги: США, TOYOTA, ИНВЕСТИЦИИ, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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