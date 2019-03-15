Toyota увеличила план инвестиций в США до $13 млрд

Японский автопроизводитель Toyota Motor Corp. увеличил план инвестиций в американские операции на период до конца 2021 года, будет производить в США больше моделей автомобилей и расширять мощности по выпуску автокомпонентов.
Объявленный компанией в 2017 году план, предусматривающий инвестиции в США в размере $10 млрд за пять лет, будет расширен до $13 млрд, говорится в сообщении Toyota.
В четверг компания объявила об инвестициях в размере $750 млн в предприятия в пяти американских штатах, рассчитывая создать за счет этого порядка 600 рабочих мест.
Новые вливания будут направлены, в частности, на создание мощностей для выпуска гибридных моделей Toyota RAV4 - лидера продаж среди внедорожников в США - на предприятии в Джорджтауне (Кентукки), а также расширение производства двигателей на заводе в Хантсвилле (Алабама).
"Эти инвестиции являются очередным подтверждением нашей долгосрочной приверженности производству продукции в тех регионах, где она продается, - заявил главный исполнительный директор Toyota Motor North America Джим Лентц. - Увеличив наши производственные мощности в США, мы сможем лучше обслуживать наших клиентов и дилеров".
Завод в Кентукки, являющийся крупнейшим предприятием Toyota, начнет выпускать гибридные автомобили Lexus ES 300h и RAV4 в мае 2019 года и январе 2020 года соответственно. Это предприятие также производит модели Camry, Camry Hybrid, Avalon, Avalon Hybrid и Lexus ES. В общей сложности инвестиции в этот завод превысят $7 млрд.
Президент США Дональд Трамп в январе 2017 года подверг критике Toyota, планировавшую производить автомобили Corolla в Мексике. Спустя несколько дней после этого японская компания обнародовала пятилетний план развития операций в США, пообещав инвестиции в размере $10 млрд за пять лет.
Расходы на оборону Азербайджана в 2018г составили около $2 млрд – премьер
Азербайджанская армия выполнила все задачи в рамках широкомасштабных учений - министр обороны
Граждане Азербайджана не пострадали в результате нападения на мечеть в Новой Зеландии – МИД
AzerGold запустило новую ЛЭП от Дашкесанской подстанции к месторождению Човдар
Азербайджан и Иран обсуждают расширение сотрудничества в сфере энергетики в многостороннем формате
"Аякс" сыграет с "Ювентусом", "Ливерпуль" с "Порту", "Тоттенхэм" с "Манчестер Сити" и "Барселона" с "Манчестер Юнайтед" в 1/4 финала ЛЧ
Среднемесячная номинальная заработная плата в Азербайджане составляет $328
Минтруда и Бакметрополитен обеспечат условия для использования инвалидами метро
Президент Алиев выделил 2,655 млн манатов на укрепление МТБ лифтового хозяйства и ремонт кровли многоквартирных домов в Нахчыване
Президент Алиев выделил 11 млн манатов на продолжение работ по устранению последствий землетрясения в центральном регионе
Президент Азербайджана заложил в Шемахе фундамент нового жилого дома для лиц, пострадавших от землетрясения
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
Bakcell и INNOLAND провели первый блокчейн-хакатон в Азербайджане
В Баку прошла лекция «Праздник Новруз в творчестве азербайджанских художников»
Стартовала праздничная кампания ОАО «АтаБанк» по депозитным сейфам
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»