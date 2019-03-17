Новак в первый раз за историю сделки ОПЕК+ не примет участие в заседании министерского мониторингового комитета

Глава Минэнерго РФ Александр Новак не будет принимать участие в заседании министерского мониторингового комитета ОПЕК.

"К сожалению, не смогу завтра присутствовать", - сказал А.Новак журналистам.

Ранее российский министр не пропускал ни одного заседания комитета за всю историю сделки ОПЕК+. интересы РФ будет представлять заместитель министра Павел Сорокин.

По словам А.Новака, в Баку он провел встречи со своими коллегами из Саудовской Аравии, Азербайджана и Ирака.

Кроме того, два дня работал технический комитет ОПЕК+, который анализировал текущую ситуацию на рынке нефти.