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ТЭК 17.03.2019 20:00

Новак в первый раз за историю сделки ОПЕК+ не примет участие в заседании министерского мониторингового комитета

Глава Минэнерго РФ Александр Новак не будет принимать участие в заседании министерского мониторингового комитета ОПЕК.

"К сожалению, не смогу завтра присутствовать", - сказал А.Новак журналистам.

Ранее российский министр не пропускал ни одного заседания комитета за всю историю сделки ОПЕК+. интересы РФ будет представлять заместитель министра Павел Сорокин.

По словам А.Новака, в Баку он провел встречи со своими коллегами из Саудовской Аравии, Азербайджана и Ирака.

Кроме того, два дня работал технический комитет ОПЕК+, который анализировал текущую ситуацию на рынке нефти.

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Тэги: РОССИЯ, ОПЕК, МИНИСТР, ПРИСУТСТВИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]