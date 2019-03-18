Минтруда Азербайджана получит 5 млн манатов на обеспечение инвалидов специальными автомобилями

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении Министерству труда и социальной защиты населения (МТСЗН) 5 млн манатов, сообщает сайт главы государства.

Согласно распоряжению, указанные средства будут направлены на приобретение специальных автомобилей для граждан с инвалидностью, полученной при защите территориальной целостности, независимости и конституционного устройства Азербайджана, в событиях 20 января 1990 года, а также при ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, инвалидов Второй Мировой войны и приравненных к ним лиц.

Средства на эти цели будут выделены из Резервного фонда президента Азербайджана, предусмотренного в государственном бюджете на 2019 год.

Р.Бабаев