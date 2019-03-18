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Социум 18.03.2019 12:05

Минтруда Азербайджана получит 5 млн манатов на обеспечение инвалидов специальными автомобилями

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении Министерству труда и социальной защиты населения (МТСЗН) 5 млн манатов, сообщает сайт главы государства.

Согласно распоряжению, указанные средства будут направлены на приобретение специальных автомобилей для граждан с инвалидностью, полученной при защите территориальной целостности, независимости и конституционного устройства Азербайджана, в событиях 20 января 1990 года, а также при ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, инвалидов Второй Мировой войны и приравненных к ним лиц.

Средства на эти цели будут выделены из Резервного фонда президента Азербайджана, предусмотренного в государственном бюджете на 2019 год.

Р.Бабаев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ИНВАЛИДЫ, АВТОМОБИЛИ, ФИНАНСИРОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]