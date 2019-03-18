Тегеран готов подать в суд на Вашингтон из-за санкций - Рухани

Президент Ирана Хасан Рухани в понедельник заявил о готовности Ирана начать судебное разбирательство против США за введение ими санкций после выхода из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), сообщает агентство "Мехр".
"Американцы отказались от своих обязательств в рамках ядерного соглашения без всяких на то оснований, и начали вводить жесткие санкции против нас", - заявил он журналистам. Он добавил, что, по его мнению, американские санкции являются преступлением против человечности.
Он отметил, что санкции США как раз не затрагивают иранское правительство и атомную промышленность, а негативно влияют на жизнь обычных иранцев.
Х.Рухани также рассказал, что все ведомства в администрации президента, так или иначе связанные с юридическими делами, в том числе министерство юстиции и МИД страны, получили распоряжение подготовить иск против тех представителей Соединенных Штатов, которые имеют отношение ко введению санкций в отношении Ирана.
По его словам, этот иск сначала будет направлен в один из судов Ирана. Он не уточнил, в какой именно. Если суд вынесет положительное решение относительно иска, правительство направит его в Международный суд ООН.
СВПД был принят "шестеркой" международных посредников (пять постоянных членов СБ ООН и Германия - ИФ) и Ираном в июле 2015 года при президенте США Бараке Обаме. План предусматривал отмену международных и односторонних санкций в отношении Ирана в обмен на его согласие ввести определенные ограничения на ядерную программу. Президент США Дональд Трамп раскритиковал сделку и вышел из нее, восстановив жесткие санкции в отношении энергетического, финансового и иных секторов экономики Ирана.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»