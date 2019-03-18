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Дальнее зарубежье 18.03.2019 20:12

Волкер надеется на спокойную реакцию РФ в случае присоединения Украины к НАТО

Развитие событий, при котором Украина присоединится к НАТО, не должно восприниматься Россией как нечто опасное, заявил в понедельник спецпредставитель США по Украине Курт Волкер.

"Я надеюсь, что этого не будет", - сказал он на видеоконференции, отвечая на вопрос о том, ожидает ли он резкой реакции РФ в случае вступления Украины в Североатлантический альянс.

В качестве примера он привел опыт стран Балтии, которым членство в НАТО, по словам К.Волкера, пошло на пользу: обстановка в них спокойная, развивается торговля, и потому эти государства стали "прекрасными соседями для России".

"Успешные соседи делают успешной и Россию", - подытожил американский спецпредставитель.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: УКРАИНА, РОССИЯ, НАТО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]