Самыми дорогими городами мира стали Сингапур, Париж и Гонконг

Сингапур, Париж и Гонконг разделили между собой первое место в списке самых дорогих городов мира, составляемом Economist Intelligence Unit (EIU) - аналитическим подразделением британского журнала The Economist.
Сингапур стал единственным городом в первой десятке, сохранившем за собой место, завоеванное годом ранее. Париж поднялся в списке на один пункт, а Гонконг - на три пункта. Цюрих, занимавший в прошлом году второе место, опустился на четвертое. Также в десятку самых дорогих городов вошли Женева, Осака, Сеул, Копенгаген, Нью-Йорк, Тель-Авив и Лос-Анджелес.
Москва опустилась в рейтинге на 16 позиций и опустилась с 86 на 102 место.
Дешевле всего проживать в столице Венесуэлы Каракасе, он занял последнее, 133-е место, в рейтинге. На 132-м месте оказалась столица Сирии Дамаск.
Также в число самых дешевых городов попали Ташкент, Алматы, индийские города Бангалор, Ченнаи и Дели, пакистанский город Карачи, крупнейший город Нигерии Лагос, столица Аргентины Буэнос-Айрес.
"Как показывают примеры Дамаска и Каракаса, все большее число городов становятся дешевле из-за влияния политической или экономической нестабильности", - отмечают авторы доклада.
EIU рассчитывает индексы стоимости проживания для 133 города мира дважды в год, используя в качестве отправной точки прожиточный уровень в Нью-Йорке. Эксперты рассматривают цены на более чем 400 наименований товаров и услуг в 160 категориях.
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