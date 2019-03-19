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Это интересно 19.03.2019 18:30

Самыми дорогими городами мира стали Сингапур, Париж и Гонконг

Сингапур, Париж и Гонконг разделили между собой первое место в списке самых дорогих городов мира, составляемом Economist Intelligence Unit (EIU) - аналитическим подразделением британского журнала The Economist.

Сингапур стал единственным городом в первой десятке, сохранившем за собой место, завоеванное годом ранее. Париж поднялся в списке на один пункт, а Гонконг - на три пункта. Цюрих, занимавший в прошлом году второе место, опустился на четвертое. Также в десятку самых дорогих городов вошли Женева, Осака, Сеул, Копенгаген, Нью-Йорк, Тель-Авив и Лос-Анджелес.

Москва опустилась в рейтинге на 16 позиций и опустилась с 86 на 102 место.

Дешевле всего проживать в столице Венесуэлы Каракасе, он занял последнее, 133-е место, в рейтинге. На 132-м месте оказалась столица Сирии Дамаск.

Также в число самых дешевых городов попали Ташкент, Алматы, индийские города Бангалор, Ченнаи и Дели, пакистанский город Карачи, крупнейший город Нигерии Лагос, столица Аргентины Буэнос-Айрес.

"Как показывают примеры Дамаска и Каракаса, все большее число городов становятся дешевле из-за влияния политической или экономической нестабильности", - отмечают авторы доклада.

EIU рассчитывает индексы стоимости проживания для 133 города мира дважды в год, используя в качестве отправной точки прожиточный уровень в Нью-Йорке. Эксперты рассматривают цены на более чем 400 наименований товаров и услуг в 160 категориях.

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Тэги: МИР, ГОРОДА, ЖИЗНЬ, СТОИМОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]