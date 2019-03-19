Пашинян излучает позитив перед встречей с президентом Азербайджана

Премьер-министр Армении Никол Пашинян положительно оценил три предыдущие встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и рассчитывает на положительный результат предстоящей встречи по нагорно-карабахскому урегулированию.

"Считаю положительными наши три разговора с президентом Азербайджана. И считаю положительным диалог, который состоится", - сказал Н.Пашинян на пресс-конференции в Ереване во вторник.

По его словам, лидеры государств должны участвовать в мирном урегулировании в Карабахе.