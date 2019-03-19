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Карабахский конфликт 19.03.2019 16:20

Пашинян излучает позитив перед встречей с президентом Азербайджана

Премьер-министр Армении Никол Пашинян положительно оценил три предыдущие встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и рассчитывает на положительный результат предстоящей встречи по нагорно-карабахскому урегулированию.

"Считаю положительными наши три разговора с президентом Азербайджана. И считаю положительным диалог, который состоится", - сказал Н.Пашинян на пресс-конференции в Ереване во вторник.

По его словам, лидеры государств должны участвовать в мирном урегулировании в Карабахе.

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Тэги: АЛИЕВ, ПАШИНЯН, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]