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Регион 21.03.2019 09:45

Грузинский премьер надеется, что сближение Грузии с НАТО будет больше ориентировано на результат

Глава грузинского правительства Мамука Бахтадзе считает, что отношения между Грузией и НАТО еще никогда не были на таком высоком уровне, как в настоящее время.

"Мы возлагаем очень большие надежды на 2019 год. Надеемся, что наше сближение с НАТО будет еще больше ориентировано на результат", - заявил М.Бахтадзе в среду в прямом эфире на Facebook.

Он напомнил, что в Грузию в ближайшие дни прибудет с визитом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"Визит генсека НАТО является еще одним показателем того, что отношения между Грузией и НАТО на таком высоком уровне еще никогда не были", - отметил М.Бахтадзе.

Й.Столтенберг прибудет в Грузию 24 марта. На следующий день, как ранее сообщали в Министерстве обороны Грузии, генсек альянса посетит совместный с НАТО тренировочный и оценочный центр (JTEC), где с 18 по 29 марта проходят командно-штабные учения "NATO-GEO EXERCISE 2019", участие в которых принимают военнослужащие из 24 стран-членов НАТО и партнеров альянса.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ПРЕМЬЕР, НАТО, СБЛИЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]