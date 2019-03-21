Руководитель Исламской республики Иран аятолла Али Хаменеи подверг критике специальный механизм расчетов с Евросоюзом INSTEX, заявив, что европейцы не выполняют обязательств перед Тегераном.
"В последнее время часто говорится о том, что европейцы создали INSTEX. Это скорее похоже на шутку, горькую шутку. То, что они обязались делать, полностью отличается от того, что они делают. Опять же, европейцы нанесли нам удар в спину. Мы ничего от них не можем ожидать", - написал А. Хаменеи в Twitter.
США в 2018 году объявили о выходе из международной сделки с Ираном по атомной программе - Совместного всеобъемлющего плана действий и восстановили санкции в отношении Ирана.
В начале года главы МИД Франции, Германии и Великобритании заявили о создании совместного механизма расчетов с Ираном INSTEX (англ. Instrument in Support of Trade Exchanges) или Инструмента для поддержки торговых обменов. Отмечалось, что INSTEX на первых порах будет сконцентрирован на наиболее значимых для иранского народа секторах, в числе которых фармацевтическая продукция, медицинские приборы и сельскохозяйственные продукты.
Страны ЕС настаивают на выходе Великобритании до выборов в Европарламент - СМИ
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии 30 раз - Минобороны Азербайджана
Самый большой в мире подводный ресторан открылся в Норвегии
В Амстердаме запретят экскурсии по кварталу красных фонарей
Минздрав получит 2 млн манатов на завершение капремонта и оснащение роддома и детской больницы в Сальянах
Президент Алиев выделил 2,655 млн манатов на укрепление МТБ лифтового хозяйства и ремонт кровли многоквартирных домов в Нахчыване
Президент Алиев выделил 11 млн манатов на продолжение работ по устранению последствий землетрясения в центральном регионе
В Финляндии особо активны разведки РФ и КНР, утверждает полиция безопасности
Высокий суд Англии и Уэльса приостановил производство по делу об аресте активов Газпрома по иску Нафтогаза
В ЕС планируют дать Лондону отсрочку с Brexit до 22 мая - газета
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
Перспективы развития рынка минеральных удобрений Каспийско-Черноморского региона обсудили в Баку
ОАО «АтаБанк» будет работать во время праздников.
Используйте бесплатный WhatsApp за границей со своим номером Nar
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»