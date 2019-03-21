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Финансы 21.03.2019 19:49

Хаменеи назвал "горькой шуткой" созданный Европой механизм расчетов с Ираном INSTEX

Руководитель Исламской республики Иран аятолла Али Хаменеи подверг критике специальный механизм расчетов с Евросоюзом INSTEX, заявив, что европейцы не выполняют обязательств перед Тегераном.

"В последнее время часто говорится о том, что европейцы создали INSTEX. Это скорее похоже на шутку, горькую шутку. То, что они обязались делать, полностью отличается от того, что они делают. Опять же, европейцы нанесли нам удар в спину. Мы ничего от них не можем ожидать", - написал А. Хаменеи в Twitter.

США в 2018 году объявили о выходе из международной сделки с Ираном по атомной программе - Совместного всеобъемлющего плана действий и восстановили санкции в отношении Ирана.

В начале года главы МИД Франции, Германии и Великобритании заявили о создании совместного механизма расчетов с Ираном INSTEX (англ. Instrument in Support of Trade Exchanges) или Инструмента для поддержки торговых обменов. Отмечалось, что INSTEX на первых порах будет сконцентрирован на наиболее значимых для иранского народа секторах, в числе которых фармацевтическая продукция, медицинские приборы и сельскохозяйственные продукты.

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Тэги: ИРАН, ХАМЕНЕИ, INSTEX, КРИТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]