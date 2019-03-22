Нефть продолжает дешеветь, цена Brent - около $67,8 за баррель

Цены на нефть эталонных марок продолжают падение в пятницу.
По итогам предыдущих торгов котировки снизились впервые за четыре сессии после того, как в среду они подскочили более чем на 1% и достигли максимальных отметок с ноября на данных о значительном сокращении запасов нефти в США при существенном росте экспорта.
Майские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:10 подешевели на $0,09 (на 0,13%) - до $67,77 за баррель. В предыдущий день их цена опустилась на $0,64 (на 0,93%), составив на закрытие $67,86 за баррель.
Котировки фьючерсов на WTI на май на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) снизились утром на $0,11 (на 0,18%) - до $59,87 за баррель. По итогам прошлой сессии их цена уменьшилась на $0,25 (на 0,42%), завершив день на отметке $59,98 за баррель.
Тем не менее, нефть завершает "в плюсе" третью неделю подряд. Помимо резкого падения запасов топлива в Штатах поддержку рынку оказывают действия ОПЕК+ по ограничению добычи, отмечают эксперты.
С начала текущей недели Brent подорожала на 0,8%, WTI - более чем на 2%.
"В это время года резервы нефти обычно увеличиваются, что делает существенное их снижение еще более значимым", - полагают аналитики Commerzbank, которых цитирует Dow Jones. Ожидаемое дальнейшее их снижение даст поддержку WTI, считают они.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»