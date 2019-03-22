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Цена на нефть

    $/bbl WTI 59.09 0.57 Brent 67.54 0.38

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ТЭК 22.03.2019 09:30

Нефть продолжает дешеветь, цена Brent - около $67,8 за баррель

Цены на нефть эталонных марок продолжают падение в пятницу.

По итогам предыдущих торгов котировки снизились впервые за четыре сессии после того, как в среду они подскочили более чем на 1% и достигли максимальных отметок с ноября на данных о значительном сокращении запасов нефти в США при существенном росте экспорта.

Майские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:10 подешевели на $0,09 (на 0,13%) - до $67,77 за баррель. В предыдущий день их цена опустилась на $0,64 (на 0,93%), составив на закрытие $67,86 за баррель.

Котировки фьючерсов на WTI на май на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) снизились утром на $0,11 (на 0,18%) - до $59,87 за баррель. По итогам прошлой сессии их цена уменьшилась на $0,25 (на 0,42%), завершив день на отметке $59,98 за баррель.

Тем не менее, нефть завершает "в плюсе" третью неделю подряд. Помимо резкого падения запасов топлива в Штатах поддержку рынку оказывают действия ОПЕК+ по ограничению добычи, отмечают эксперты.

С начала текущей недели Brent подорожала на 0,8%, WTI - более чем на 2%.

"В это время года резервы нефти обычно увеличиваются, что делает существенное их снижение еще более значимым", - полагают аналитики Commerzbank, которых цитирует Dow Jones. Ожидаемое дальнейшее их снижение даст поддержку WTI, считают они.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, УТРО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]