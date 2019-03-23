Российские парусники совершат кругосветное плавание, приуроченное к 200-летию открытия Антарктиды - распоряжение Медведева

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о проведении кругосветной экспедиции парусных судов "Паллада", "Седов" и "Крузенштерн", которая будет приурочена к 200-летию открытия Антарктиды.
"Провести в 2019 - 2020 годах кругосветную экспедицию учебнопарусных судов "Паллада", "Седов" и "Крузенштерн", посвященную 200-летию открытия Антарктиды экспедицией под командованием Ф.Ф.Беллинсгаузена и М.П.Лазарева (далее - кругосветная экспедиция)", - говорится в распоряжении, опубликованном на сайте правительства в субботу.
Планируется, что экспедиция начнется в конце 2019 года. Суда выйдут из Владивостока ("Паллада"), Кронштадта ("Седов") и Калининграда ("Крузенштерн"), следует из пояснительной записки к распоряжению.
Экспедиция будет состоять из кругосветных плаваний парусников "Седов" и "Паллада", а также трансатлантического плавания судна "Крузенштерн".
"Знаковыми событиями экспедиции станут встречи трёх парусников в Атлантике на участке плавания между портами Ушуайя (Аргентина) и Кейптаун (ЮАР) в районе островов Южная Георгия и Южных Сандвичевых островов (Великобритания), где маршрут кругосветного плавания "Паллады" максимально близко подойдет к Антарктиде", - говорится в сообщении на сайте.
Во время экспедиции на парусниках планируется провести фотовыставки, посвящённые памятным датам российской истории, а также встречи с представителями зарубежной общественности и соотечественниками, проживающими за рубежом.
Южная полярная экспедиция двух военных шлюпов "Восток" и "Мирный" под командованием Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева в 1819 вышла из Кронштадта и 28 января 1820 года открыла Антарктиду. В 1821 году корабли вернулись в Кронштадт. Они пробыли в плавании 751 день и прошли более 92 тысяч км. Помимо Антарктиды, экспедиция открыла 29 островов и один коралловый риф. Русские моряки провели научные, в том числе океанографические, исследования.
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