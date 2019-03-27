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Трамп примет генсека НАТО в Белом доме 2 апреля

Президент США Дональд Трамп встретится с генсекретарем НАТО Йенсом Столтенбергом 2 апреля в Белом доме, сообщает пресс-служба администрации президента США.

"Президент Дональд Трамп примет генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в Белом доме 2 апреля 2019 года. В честь 70-летия НАТО, президент и генеральный секретарь подчеркнут важность Североатлантического альянса как оплота международного мира и безопасности", - следует из сообщения.

Отмечается, что Д.Трамп и Й.Столтенберг встретятся для приватной беседы, за которой последует расширенная двусторонняя встреча.

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Тэги: США, НАТО, ТРАМП, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]