США намерены ускорить подготовку к полету астронавтов на Луну и осуществить его в ближайшие пять лет

Администрация президента США Дональда Трампа требует от НАСА ускорить процесс подготовки к отправке пилотируемого космического корабля на Луну, сообщил вице-президент Майк Пенс.
"Государственной политикой нынешней администрации Соединенных Штатов является возвращение американских астронавтов на Луну в течение пяти лет", - сказал он, выступая в штате Алабама.
"Хочу уточнить: первая женщина и следующий мужчина на Луне будут американскими астронавтами, которые прилетят на американской ракете, пущенной с американской земли", - добавил М.Пенс.
НАСА утвердило график запуска пилотируемой миссии на Луну в 2028 году.
"Этого недостаточно. Мы выше этого. Нам потребовалось восемь лет, чтобы добраться до Луны в первый раз, 50 лет назад", - сказал Пенс.
По его словам, "это не должно занять у нас 11 лет, чтобы туда вернуться".
"Срочность должна быть нашим девизом. Неспособность достичь нашей цели - вернуть американских астронавтов на Луну в ближайшие пять лет - это не вариант", - заявил вице-президент.
Он сказал, что на этот раз США участвуют в современной "космической гонке" против Китая, так же, как в 1960-х годах против Советского Союза.
М.Пенс предупредил, что в случае неготовности НАСА выполнить поставленную задачу, администрация рассмотрит вариант использования коммерческой ракеты.
"Если использование коммерческой ракеты является единственным средством доставки американских космонавтов на Луну в ближайшие пять лет, то это будет коммерческая ракета", - сказал вице-президент США.
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