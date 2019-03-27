США намерены ускорить подготовку к полету астронавтов на Луну и осуществить его в ближайшие пять лет

Администрация президента США Дональда Трампа требует от НАСА ускорить процесс подготовки к отправке пилотируемого космического корабля на Луну, сообщил вице-президент Майк Пенс.

"Государственной политикой нынешней администрации Соединенных Штатов является возвращение американских астронавтов на Луну в течение пяти лет", - сказал он, выступая в штате Алабама.

"Хочу уточнить: первая женщина и следующий мужчина на Луне будут американскими астронавтами, которые прилетят на американской ракете, пущенной с американской земли", - добавил М.Пенс.

НАСА утвердило график запуска пилотируемой миссии на Луну в 2028 году.

"Этого недостаточно. Мы выше этого. Нам потребовалось восемь лет, чтобы добраться до Луны в первый раз, 50 лет назад", - сказал Пенс.

По его словам, "это не должно занять у нас 11 лет, чтобы туда вернуться".

"Срочность должна быть нашим девизом. Неспособность достичь нашей цели - вернуть американских астронавтов на Луну в ближайшие пять лет - это не вариант", - заявил вице-президент.

Он сказал, что на этот раз США участвуют в современной "космической гонке" против Китая, так же, как в 1960-х годах против Советского Союза.

М.Пенс предупредил, что в случае неготовности НАСА выполнить поставленную задачу, администрация рассмотрит вариант использования коммерческой ракеты.

"Если использование коммерческой ракеты является единственным средством доставки американских космонавтов на Луну в ближайшие пять лет, то это будет коммерческая ракета", - сказал вице-президент США.