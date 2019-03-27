Граждане Азербайджана могут посещать без виз 67 стран - Henley & Partners

Граждане Азербайджана без визы могут посещать 67 стран, отмечается в Индексе паспортов, составленном компанией Henley & Partners.
«За три месяца Азербайджан поднялся в рейтинге с 74-го на 73-е место. Для граждан Азербайджана открылось дополнительное безвизовое направление, и теперь общий показатель – 67 стран», - говорится в обновленном Индексе паспортов, отражающем изменения в безвизовом режиме стран мира за второй квартал 2019 года.
Первое место в Индексе разделили между собой Япония, Сингапур и Южная Корея.
«Граждане этих стран могут посещать без визы или с визой по прибытии 189 государств. Германия потеряла безвизовый доступ в Узбекистан, и заняла 2-е место с показателем 188 стран. Третье место разделили сразу 5 стран: Дания, Финляндия, Франция, Италия и Швеция. Великобритания и США все больше отдаляются от первого места, которое они занимали в 2015 году. Великобритания сейчас находится на 5-м месте (185 стран без визы), США – на 6-м (184 страны)», - говорится в документе, при этом отмечается, что Brexit пока не повлиял на позицию Лондона в Индексе.
Число безвизовых направлений для россиян сократилось на одну страну за счет изменений визового режима с Оманом, и сейчас составляет 118 стран. Турция также потеряла одну безвизовую страну (110 направлений). Показатели Грузии и Казахстана не изменились – 114 и 76 стран с безвизовым режимом соответственно.
«Афганистан и Ирак остаются на последнем месте Индекса с показателем 30 безвизовых стран», - сообщается в документе, подготовленном Henley & Partners.
Р.Бабаев
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»