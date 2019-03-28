MIDA завершило продажу еще 150 квартир в 7 домах в ЖК Ясамал-1

Государственное агентство жилищного строительства (MIDA) Азербайджана завершило продажу квартир в семи домах в рамках строительства социального жилья в Ясамальском районе Баку, говорится в сообщении MIDA.
«Завершился процесс, в рамках которого на продажу было выставлено 174 квартиры, из которых 46 - в домах №1-5 и 128 - в домах №6-7 в Ясамальском жилищном комплексе, стартовавшие 25 января 2019 года. При этом, всего было продано 152 квартиры или 87% от общего числа выставленных на продажу, в том числе 37—однокомнатных, 83 - двухкомнатные, 32 - трехкомнатные. 34 квартиры были приобретены гражданами за свой счет, 118 – в ипотеку», - отмечается в информации.
По данным MIDA, оставшиеся 22 квартиры будут выставлены на продажу повторно. «В ближайшее время будут объявления о продажах квартир в Ясамальском ЖК. Всего с начала продаж 5 сентября 2018 года, соцжилье приобрели 430 человек. Число лиц, получивших личные кабинеты в системе «Льготное жилье» достигло 10,543 тыс. человек»,- отмечается в сообщении.
Как сообщалось, продажа квартир осуществляется только лицам, имеющим электронный кабинет в системе «Льготное жилье». Для выбора квартиры эти граждане должны войти в раздел «Satış/Mənzillər» (Продажа/Квартиры) в своих электронных кабинетах. Лица, вошедшие в систему в момент начала продаж и первыми выбравшие квартиру, получат возможность её приобретения.
Первые 324 квартиры в ЖК Ясамал-1 в рамках программы «Льготное жилье» были проданы в 2018 году.
В случае единовременной оплаты при покупке льготного жилья за счет собственных средств граждан стоимость квартир составит 26,959 тыс. манатов за однокомнатную, 42,853 тыс. манатов - за двухкомнатную и 59,363 тыс. манатов – за трехкомнатную.
В случае приобретения льготного жилья за счет льготного ипотечного кредита, предоставляемого Азербайджанским ипотечным и кредитно-гарантийным фондом, однокомнатная квартира обойдется в 29,954 тыс. манатов, двухкомнатная - 47,614 тыс. манатов, трехкомнатная – 65,959 тыс. манатов. Размер первичного взноса при ипотеке составит 10% от общей стоимости жилья. Ипотечный кредит предоставляется на срок от 3 до 30 лет по ставке 4% годовы х.
Комплекс общей площадью 11,6 гектара будет состоять из 29 многоквартирных жилых зданий. Планируется, что 17 из них будут двухблочными и девятиэтажными, еще 12 - одноблочными и 12-этажными.
В комплексе, наряду с домами, будет построен ряд социальных объектов.
Н.Аббасова
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