Трамп: ОПЕК должна увеличить предложение нефти

Президент США Дональд Трамп в четверг призвал Организацию стран-экспортеров нефти (ОПЕК) увеличить поставки на мировой рынок, чтобы обеспечить снижение цен на нефть.

В отличие от предыдущих постов на эту же тему Д.Трамп заранее поблагодарил членов ОПЕК.

"Очень важно, чтобы ОПЕК увеличила потоки нефти. Мировые рынки уязвимы, цена нефти поднялась слишком высоко. Спасибо!" - написал американский президент в Twitter.

Весь прошлый год Д.Трамп крайне негативно реагировал на повышение нефтяных цен и радовался, когда они снижались. В конце февраля текущего года он снова напомнил, что нефть подорожала слишком сильно, и призвал ОПЕК ограничить меры, направленные на снижение добычи и поддержку цен.

Нефть эталонных марок дешевела и до поста Д.Трампа, а после него обновила внутридневные минимумы.