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ТЭК 28.03.2019 16:40

Трамп: ОПЕК должна увеличить предложение нефти

Президент США Дональд Трамп в четверг призвал Организацию стран-экспортеров нефти (ОПЕК) увеличить поставки на мировой рынок, чтобы обеспечить снижение цен на нефть.

В отличие от предыдущих постов на эту же тему Д.Трамп заранее поблагодарил членов ОПЕК.

"Очень важно, чтобы ОПЕК увеличила потоки нефти. Мировые рынки уязвимы, цена нефти поднялась слишком высоко. Спасибо!" - написал американский президент в Twitter.

Весь прошлый год Д.Трамп крайне негативно реагировал на повышение нефтяных цен и радовался, когда они снижались. В конце февраля текущего года он снова напомнил, что нефть подорожала слишком сильно, и призвал ОПЕК ограничить меры, направленные на снижение добычи и поддержку цен.

Нефть эталонных марок дешевела и до поста Д.Трампа, а после него обновила внутридневные минимумы.

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Тэги: США, ТРАМП, НЕФТЬ, ЦЕНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]