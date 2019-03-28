Трамп: ОПЕК должна увеличить предложение нефти

Президент США Дональд Трамп в четверг призвал Организацию стран-экспортеров нефти (ОПЕК) увеличить поставки на мировой рынок, чтобы обеспечить снижение цен на нефть.
В отличие от предыдущих постов на эту же тему Д.Трамп заранее поблагодарил членов ОПЕК.
"Очень важно, чтобы ОПЕК увеличила потоки нефти. Мировые рынки уязвимы, цена нефти поднялась слишком высоко. Спасибо!" - написал американский президент в Twitter.
Весь прошлый год Д.Трамп крайне негативно реагировал на повышение нефтяных цен и радовался, когда они снижались. В конце февраля текущего года он снова напомнил, что нефть подорожала слишком сильно, и призвал ОПЕК ограничить меры, направленные на снижение добычи и поддержку цен.
Нефть эталонных марок дешевела и до поста Д.Трампа, а после него обновила внутридневные минимумы.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»