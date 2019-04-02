Представители дипкорпуса в Азербайджане, ознакомятся с туристическим потенциалом регионов

Представители дипломатических представительств, аккредитованных в Азербайджане, 2-3 апреля совершат визит в город Гянджа, Самухский и Гейгельский районы.

«Целью визита является ознакомление дипломатического корпуса с социально-экономическими проектами, туристическим потенциалом регионов Азербайджана», - говорится в сообщении МИД Азербайджана.

В организованном МИД Азербайджана визите принимают участие порядка 60 представителей дипкорпуса.

В сообщении отмечается, что в рамках визита дипломаты посетят ряд культурных и промышленных объектов на западе Азербайджана.

Ф.Исазаде