Представители дипкорпуса в Азербайджане, ознакомятся с туристическим потенциалом регионов

Представители дипломатических представительств, аккредитованных в Азербайджане, 2-3 апреля совершат визит в город Гянджа, Самухский и Гейгельский районы.
«Целью визита является ознакомление дипломатического корпуса с социально-экономическими проектами, туристическим потенциалом регионов Азербайджана», - говорится в сообщении МИД Азербайджана.
В организованном МИД Азербайджана визите принимают участие порядка 60 представителей дипкорпуса.
В сообщении отмечается, что в рамках визита дипломаты посетят ряд культурных и промышленных объектов на западе Азербайджана.
Ф.Исазаде
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»