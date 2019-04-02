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Туризм 02.04.2019 10:26

Представители дипкорпуса в Азербайджане, ознакомятся с туристическим потенциалом регионов

Представители дипломатических представительств, аккредитованных в Азербайджане, 2-3 апреля совершат визит в город Гянджа, Самухский и Гейгельский районы.

«Целью визита является ознакомление дипломатического корпуса с социально-экономическими проектами, туристическим потенциалом регионов Азербайджана», - говорится в сообщении МИД Азербайджана.

В организованном МИД Азербайджана визите принимают участие порядка 60 представителей дипкорпуса.

В сообщении отмечается, что в рамках визита дипломаты посетят ряд культурных и промышленных объектов на западе Азербайджана.

Ф.Исазаде

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ТУРИЗМ, ПОТЕНЦИАЛ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]