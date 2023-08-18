Туристический потенциал Санкт-Петербурга представят в Баку

Городское туристско-информационное бюро проведет 22 августа в Баку презентацию туристских возможностей Санкт-Петербурга.
"22 августа в Баку в рамках роуд-шоу "Добро пожаловать в Санкт-Петербург!", Городское туристско-информационное бюро проведет презентацию туристских возможностей Санкт-Петербурга и представителей туриндустрии Санкт-Петербурга", - сообщают организаторы.
Мероприятие пройдет в формате презентаций и воркшопа (индивидуальных встреч в формате В2В) и завершится деловым ужином с культурной программой для неформального общения.
В ходе презентаций свои продукты представят туристские предприятия Санкт-Петербурга, предлагающие туры, размещение в гостиницах, транспортное и экскурсионное обслуживание и другие услуги, относящиеся к формированию и реализации туристского продукта Санкт-Петербурга.
Р.Керимов
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