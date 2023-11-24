РФ и Турция готовят совместную дорожную карту инвестпроектов в туризме

Представители Минэкономразвития и Минкультуры и туризма Турции обсудили вопросы сотрудничества в сфере развития взаимного туризма, стороны договорились разработать дорожную карту по инвестиционным проектам в сфере туризма, сообщает в пятницу пресс-служба российского экономического ведомства.
"Очередное, 13 заседание Российско-Турецкой рабочей группы по туризму состоялось в Анкаре. В ходе встречи были подведены итоги высокого туристического сезона. За прошедшие три квартала 2023 года рост турпотока из России в Турцию составил 30% по сравнении с аналогичным периодом прошлого года и превысил показатель в 4,4 млн поездок, объем въездного турпотока в Россию увеличился на 70%. По итогам года Россия и Турция максимально приблизятся к допандемийным объемам взаимных турпоездок", - говорится в сообщении.
Как подчеркнул на встрече глава российской делегации, замминистра экономического развития Владимир Ильичев, "необходимо сделать турецкое направление доступным для туристов из России как в плане стоимости, так и с транспортной точки зрения.
"И турбизнес, и авиакомпании отмечают, что спрос на пассажирские авиаперевозки стабильно превышают предложение", - сообщил он.
В пресс-службе Минэкономразвития сообщают, что турецкая сторона выразила готовность продолжать работу по созданию максимально комфортных условий для российских туристов. Замминистра культуры и туризма Турции Надир Альпаслан поблагодарил российскую делегацию за запуск механизма единой электронной визы в России, который уже стимулирует привлечение турецких граждан в страну.
"Отдельное внимание главы делегаций уделили перспективам расширения сотрудничества в сфере привлечения инвестиций в туристические проекты двух стран, в том числе на региональном уровне. Стороны договорились разработать совместную дорожную карту по инвестиционным проектам и представить ее на очередном заседании рабочей группы в России в 2024 году", - отмечают в Минэкономразвития.
"Туристическая сфера России и Турции привлекательна не только для самих туристов, но и для инвесторов", - подчеркнул глава российской делегации.
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