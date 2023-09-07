Соглашение о безвизовых групповых обменах между РФ и Ираном не заработало

Запущенное 1 августа соглашение между Россией и Ираном о безвизовых поездках групп туристов от 5 до 50 человек пока не заработало, туроператоры отправляют клиентов в Иран по визам, сообщает в четверг Российский союз туриндустрии (РСТ).
"Пока отправляем туристов по старинке, по визам. После жаркого лета в Иране наступает высокий сезон для экскурсионных поездок, у нас есть брони на сентябрь и октябрь. Едут группы, индивидуальные туристы, много поездок семьями", - рассказала руководитель иранского направления компании "Ванд Тревел" Татьяна Маркова.
Она добавила, что спрос на направлении ниже, чем год назад из-за расширения географии доступных российским туристам стран, но, учитывая текущий курс рубля к доллару и евро, его можно оценить как очень хороший.
"Темп бронирований ниже прошлогоднего, но у нас есть заказы до конца осени, спрашивают даже Новый год. Востребованы и групповые, и индивидуальные программы. Большинство маршрутов включает Тегеран, Исфахан и Шираз", - сообщила генеральный директор туроператора "Открытие" Софья Гаврилова.
"По информации туркомпаний, пока неясно, когда реально заработает безвизовый режим. Одни предполагают, что уже в сентябре-октябре, другие - не раньше конца 2023 года или даже в 2024. Иранский принимающий партнер туроператора "Русский экспресс" сообщил, что первую тестовую безвизовую групповую поездку министерство планирует провести в конце сентября", - подчеркнули в РСТ.
Россия и Иран заключили соглашение о безвизовых групповых туристических поездках 1 июля 2021 года. В его рамках граждане двух стран могут посещать другую страну без виз с туристическими целями в составе групп от 5 до 50 человек на срок не более 15 дней. Введение документа в действие было отложено из-за пандемии. Как заявляли в Минэкономразвития, он заработал 1 августа 2023 года. В список аккредитованных для работы в рамках соглашения вошли 260 российских туроператоров из 35 регионов.
Сейчас, по информации посольства Ирана в Москве, туристическая виза оформляется 5-7 рабочих дней, ее стоимость составляет 40 евро.
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