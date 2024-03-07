Азербайджан и РФ обсудили открытиe представительства по туризму Азербайджана в Москве

Председатель Госагентства по туризму Азербайджана (ГАТ) Фуад Нагиев провел встречу с министром экономического развития РФ Максимом Решетниковым, сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в ГАТ.

В ходе встречи Нагиев отметил, что в 2023 году 30% турпотока в Азербайджан пришлась на граждан России.

«Россия является важным туристическим рынком для Азербайджана. Существует большой потенциал сотрудничества в сфере туризма между двумя странами», - отметил Нагиев.

Он также отметил, что подписанная 5 марта в Баку «Дорожная карта развития туризма между Азербайджаном и РФ на 2024-2026 годы» содержит важные возможности в этом направлении.

Кроме того, глава ГАТ отметил возможности сотрудничества в рамках Евразийского Альянса горных курортов, в который также входят «Шахдаг» и российский зимний центр «Роза Хутор».

Решетников, в свою очередь, отметил, что, несмотря на то, что допандемийные показатели не полностью восстановлены, согласно статистике за 2023 год Азербайджан занимает первое место среди стран, куда направляются российские туристы.

«Существует широкий потенциал для развития двусторонних туристических связей. Законопроект, который предусматривает стимулирование деятельности российских туроператоров, организующих туры в страны СНГ, будет способствовать укреплению партнерских связей с Азербайджаном», - подчеркнул Решетников.

На встрече также состоялся обмен мнениями по вопросам регулярных прямых рейсов с Россией, открытия представительства по туризму Азербайджана в Москве, потенциала развития круизного туризма в Каспийском море, сотрудничества по зимнему туризму, продвижения туристических возможностей Азербайджана в России, инвестиционных возможностей, проводимой обширной маркетинговой и рекламной кампании, организации взаимных визитов представителей туристической индустрии.

Х.Насирзаде