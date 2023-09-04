Туроператоры РФ отмечают высокий интерес к поездкам в Азербайджан

Туроператоры РФ отмечают высокий интерес в 2023 году к поездкам в Азербайджан, во многом связанный с отложенным из-за ковида спросом.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на туристическое информационное агентство RATA-news, популярны экскурсионные и пляжные туры, MICE-программы, поездки на события – например, недавний концерт группы Imagine Dragons.

«Страна (Азербайджан – ИФ) была закрыта еще в прошлом году, ковидные ограничения долго не снимали. В этом году ощущаем значительный спрос, туристы явно соскучились по направлению. Страна популярна и для отдыха семьей, и для корпоративных выездов, бронируют преимущественно отели категории от 4* и выше. Сейчас уже активно продаются туры на горнолыжный курорт Шахдаг», – сказала RTN директор департамента рекламы и PR компании «Русский Экспресс» Анна Филатовская.

По ее словам, минимальный пакет в Баку на 3 ночи с авиабилетом сейчас можно купить от 33 тыс. рублей на человека. «Среди новинок отмечу событийный туризм, например, бешеным спросом пользовался тур «Концерт Imagine Dragons» в Баку, состоявшийся 2 сентября. Его очень активно бронировали, и в целом видим повышенный интерес к таким поездкам», – подчеркнула Филатовская.

Как напомнила директор по связям с общественностью компании «Интурист» Дарья Домостроева, в прошлом году Азербайджан принимал туристов только с действующими сертификатами вакцинации.

«Тогда спрос был минимальным, а сейчас турпоток вырос раз в 20, но это эффект низкой базы. Глубина бронирований в среднем достигает месяца, на осенние заезды спрос распределился между экскурсионными турами и сити-турами, под которые у нас заказывают только отели. Для сити-туров предпочитают гостиницы 3-4* в центре города, в основном, едут на 3-4 ночи в выходные и праздники. Но в целом сроки варьируются от 2 до 12 ночей», - подчеркнула Домостроева.

По ее словам, сейчас на направлении достаточно перевозки. Туроператор предлагает полеты из 16 российских городов на «Аэрофлоте», Azal, «Уральских авиалиниях» и других компаниях.

В компании Startour продажи Азербайджана уступают только Беларуси и фактически сравнялись по объемам с Узбекистаном.

«Конечно, Белоруссию сложно обогнать, туда можно въезжать по внутреннему российскому паспорту, зато Азербайджан дешевле Узбекистана. Например, билеты «Аэрофлота» в Баку обойдутся в 20-25 тыс. рублей, в Ташкент или Самарканд перелет получится как минимум на 5 тыс. дороже. Также Азербайджан хорош тем, что туда мы ставим гарантированные туры от одного человека. Они стоят чуть дороже, чем на несколько участников, но точно пройдут по расписанию», – рассказала заместитель генерального директора Мария Новикова.

«В Баку очень интересно провести несколько дней, посмотреть на природный вечный огонь на склоне холма Янардаг, раскопки древнего поселения недалеко от города. Это одно из главных наших направлений на сегодня», – говорит Новикова.

Часто экскурсионные туры в Азербайджан комбинируют с 2-3-дневным отдыхом на море. При этом туристы после окончания экскурсионной программы могут сами заказать отели на побережье.

Оптимальное соотношение цены и качества, среди прочего, используют организованные и корпоративные группы. Азербайджан часто выбирают для проведения различных MICE-мероприятий, праздников и т.д., поскольку цены позволяют организовать все на хорошем уровне.

Р.Ахмедов