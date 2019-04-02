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Социум 02.04.2019 15:10

Порядка 113 млн человек в мире страдают от острого голода - доклад

Около 113 млн человек в 53 странах мира в 2018 году испытали острую нехватку продовольствия, говорится в докладе, подготовленном Европейским Союзом, продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) и Всемирной продовольственной программой ООН (ВПП).

В докладе отмечается, что почти две трети этих людей проживают в восьми странах: в Афганистане, ДР Конго, Эфиопии, Нигерии, Южном Судане, Судане, Сирии и Йемене.

При этом в 2017 году показатель составлял 124 млн человек, таким образом, число людей, столкнувшихся с острым голодом, в 2018 году сократилось на 8,8%. В то же время, согласно данным доклада, в 2018 году в 17 странах продовольственный кризис либо усилился, либо сохранил прежний уровень.

Кроме того, авторы доклада указали на то, что в Донецкой и Луганских областях Украины нехватку продовольствия в 2018 году испытывали 1,1 млн человек. Эксперты не видят предпосылок для изменений этой тенденции в 2019 году.

Они отмечают, что уровень безработицы с 2013 года по 2018 год в Донецке удвоился, а в Луганске - утроился, а средний уровень дохода жителей этих регионов не позволяет покрыть базовые расходы на жизнь.

Авторы доклада указывают на то, что почти за пять лет конфликта на востоке Украины неоднократно нарушался режим перемирия, что создавало значительные риски за безопасности граждан, в период с апреля 2014 года по май 2018 года погибли 2,7 тыс. человек, от 7 тыс. до 9 тыс. получили ранения; была разрушена жизненно важная инфраструктура, люди столкнулись с трудностями в доступе к получению услуг. По оценкам авторов, в 2019 году около 3,5 млн жителей этих территорий будут нуждаться в гуманитарной помощи и защите.

К числу наиболее уязвимых категорий граждан авторы доклада относят пожилых людей, людей в возрасте 40-60 лет, безработных, людей с хроническими заболеваниями или ограниченными возможностями, женщинам, которые являются единственными главами в своей семье.

По их оценкам, в зимние периоды умеренная и сильная нехватка продовольствия на подконтрольных правительству Украины территориях Донбасс в пределах 5 км от линии соприкосновения, возросла до 18,7% по сравнению с летним периодом. Среди них сильная нехватка продовольствия затронула 1,7% населения.

Они отмечают, что 59% семей, живущих на подконтрольных украинским властям территориях в пределах 5 км от линии соприкосновения, находятся на минимальном уровне продовольственной безопасности с риском ее потерять в случае эскалации конфликта, экономических потрясений, резкого сокращения гуманитарной помощи или других кризисов.

В нем также указано, что в 2018 году 1,1 млн человек пересекали линию соприкосновения каждый месяц, это на 15% больше, чем в 2017 году, чтобы попасть в больницы, на рынки, навестить друзей, родственников, получить соцуслуги. Более половины этих людей - старше 60 лет, и в основном они пересекали линию, чтобы получить свои пенсии на подконтрольной правительству Украины территории.

"Они часто ждали в длинных очередях по несколько часов на КПП, иногда оставались на ночь, в нестабильной обстановке с угрозой попасть под обстрел", - отмечается в докладе.

В нем также подчеркивается, что происходящий конфликт парализовал экономическую деятельность в промышленном регионе Украины - в Донбассе, серьезно нарушив благосостояние жителей. Авторы доклада подчеркивают, что восстановление экономики Донбасса происходит медленно.

Также они отмечают, что к острой нехватке продуктов питания в 2018 году в мире привели стихийные бедствия.

Доклад подготовлен без учета статистики из 13 стран, включая Северную Корею и Венесуэлу, из-за нехватки данных.

ФАО также отмечает, что понятие "острый голод" или "острая нехватка продовольствия" означает ситуацию, когда жизнь человека поставлена под угрозу из-за отсутствия достаточного количества продовольствия, понятие "хронический голод" означает ситуацию, в которой человек потребляет недостаточное количество продовольствия, чтобы вести активных образ жизни в течение длительного срока.

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Тэги: ООН, ЕС, ГОЛОД, ДАННЫЕ


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