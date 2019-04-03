Торжества по случаю 70-летия НАТО пройдут в Вашингтоне

70-летие подписания Североатлантического договора - учредительного документа о создании НАТО - торжественно отметят в среду в Вашингтоне с участием глав МИД стран, входящих в организацию.
"В среду все министры иностранных дел приглашаются на совместное заседание Конгресса США, где я выступлю с речью от имени 29 союзников", - объявил ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе.
"В среду вечером мы соберемся в аудитории Меллона (аудитория Эндрю В. Меллона в Вашингтоне - ИФ), где первые двенадцать членов (НАТО - ИФ) подписали Североатлантический договор в 1949 году", - сказал генсек.
По его словам, там участники встречи отметят "семь десятилетий мира и процветания для наших народов".
"И это будет возможность заглянуть в будущее вместе", - добавил Й.Столтенберг.
Генсек организации, помимо своего выступления на совместном заседании двух палат Конгресса Соединенных Штатов, также встретится на Капитолийском холме со спикером палаты представителей США Нэнси Пелоси и другими партийными лидерами.
В тот же день генеральный секретарь НАТО выступит с речью на конференции "Обязательства НАТО: альянс в 70 лет", организованной совместно Атлантическим советом, "Германским фондом Маршалла" и Мюнхенской конференцией по безопасности в партнерстве с Отделом общественной дипломатии НАТО.
Затем Й.Столтенберг проведет двустороннюю встречу с госсекретарем США Майком Помпео.
Вечером М.Помпео даст прием в честь 70-летия НАТО.
В день юбилея 4 апреля, когда в 1949 году был подписан Североатлантический договор, в Государственном департаменте США под председательством Й.Столтенберга пройдет заседание Североатлантического совета на уровне министров иностранных дел, которые начнут свои дебаты с России.
Интенсивность обстрелов на линии карабахского фронта остается низкой, за сутки зафиксировано 22 нарушения - Минобороны Азербайджана
Президент Алиев упростил порядок выдачи виз иностранцам для участия в сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО в Баку
Газпром в 2018г нарастил депозиты в ГПБ более чем вдвое - до $9 млрд
Дефицит госбюджета Азербайджана в 2019г составит 2,8% ВВП, в 2020г снизится до 2% ВВП – АБР
Азербайджану необходимы инвестиции в инфраструктуру туризма, ИКТ, АПК и ж/д - АБР
Прокурор в Азербайджане потребовал осудить пожизненно виновного в поджоге наркоцентра, при котором в марте 2018 года погибли 25 человек
Порядка 113 млн человек в мире страдают от острого голода - доклад
Президент Алиев назначил главу ИВ Джульфинского района НАР
ГААД получит 15,4 млн манатов на строительство автодороги в Имишлинском районе
ГААД получит 2,9 млн манатов на строительство автодороги на юге Азербайджана
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»