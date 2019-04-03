Торжества по случаю 70-летия НАТО пройдут в Вашингтоне

70-летие подписания Североатлантического договора - учредительного документа о создании НАТО - торжественно отметят в среду в Вашингтоне с участием глав МИД стран, входящих в организацию.

"В среду все министры иностранных дел приглашаются на совместное заседание Конгресса США, где я выступлю с речью от имени 29 союзников", - объявил ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе.

"В среду вечером мы соберемся в аудитории Меллона (аудитория Эндрю В. Меллона в Вашингтоне - ИФ), где первые двенадцать членов (НАТО - ИФ) подписали Североатлантический договор в 1949 году", - сказал генсек.

По его словам, там участники встречи отметят "семь десятилетий мира и процветания для наших народов".

"И это будет возможность заглянуть в будущее вместе", - добавил Й.Столтенберг.

Генсек организации, помимо своего выступления на совместном заседании двух палат Конгресса Соединенных Штатов, также встретится на Капитолийском холме со спикером палаты представителей США Нэнси Пелоси и другими партийными лидерами.

В тот же день генеральный секретарь НАТО выступит с речью на конференции "Обязательства НАТО: альянс в 70 лет", организованной совместно Атлантическим советом, "Германским фондом Маршалла" и Мюнхенской конференцией по безопасности в партнерстве с Отделом общественной дипломатии НАТО.

Затем Й.Столтенберг проведет двустороннюю встречу с госсекретарем США Майком Помпео.

Вечером М.Помпео даст прием в честь 70-летия НАТО.

В день юбилея 4 апреля, когда в 1949 году был подписан Североатлантический договор, в Государственном департаменте США под председательством Й.Столтенберга пройдет заседание Североатлантического совета на уровне министров иностранных дел, которые начнут свои дебаты с России.