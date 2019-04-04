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Регион 04.04.2019 16:03

Грузия завершила закупку американских систем "Джавелин" - Минобороны

Грузия завершила закупку американских противотанковых ракетных комплексов "Джавелин", они доставлены в страну, сообщил министр обороны Грузии Леван Изория в парламенте в четверг.

Ранее в СМИ сообщалось, что Грузия намеревалась закупить у США 410 ракет и 72 пусковых установок "Джавелин".

Министр также сообщил парламентариям, что завершается программа закупки французской системы противовоздушной обороны.

По словам Л.Изория, на ремонт и модернизацию вертолетного парка направлено около 50 млн лари (более $18 млн).

"В целом, в течение последнего года мы направили из военного бюджета, составляющего 2% ВВП, на закупки оружия и военного снаряжения более 20% средств", - заявил глава Минобороны Грузии.

Министр также рассказал парламентариям о сотрудничестве грузинских военных с НАТО и США, проводимых в Грузии совместных учениях.

"Недавно мы выступили с новой инициативой, отражающей провозглашенный принцип - "Больше НАТО в Грузии". В частности, мы предложили НАТО и США проводить ротационные учения своих подразделений в Грузии, с использованием грузинской военной инфраструктуры. Мы уже проводим переговоры и получили позитивные отзыва со стороны НАТО и США", - сказал министр.

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Тэги: ГРУЗИЯ, МИНОБОРОНЫ, США, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]