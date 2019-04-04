Грузия завершила закупку американских противотанковых ракетных комплексов "Джавелин", они доставлены в страну, сообщил министр обороны Грузии Леван Изория в парламенте в четверг.
Ранее в СМИ сообщалось, что Грузия намеревалась закупить у США 410 ракет и 72 пусковых установок "Джавелин".
Министр также сообщил парламентариям, что завершается программа закупки французской системы противовоздушной обороны.
По словам Л.Изория, на ремонт и модернизацию вертолетного парка направлено около 50 млн лари (более $18 млн).
"В целом, в течение последнего года мы направили из военного бюджета, составляющего 2% ВВП, на закупки оружия и военного снаряжения более 20% средств", - заявил глава Минобороны Грузии.
Министр также рассказал парламентариям о сотрудничестве грузинских военных с НАТО и США, проводимых в Грузии совместных учениях.
"Недавно мы выступили с новой инициативой, отражающей провозглашенный принцип - "Больше НАТО в Грузии". В частности, мы предложили НАТО и США проводить ротационные учения своих подразделений в Грузии, с использованием грузинской военной инфраструктуры. Мы уже проводим переговоры и получили позитивные отзыва со стороны НАТО и США", - сказал министр.
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