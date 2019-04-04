ГААД получит 8,5 млн манатов на строительство автодороги на западе Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении Госагентству Азербайджанские автомобильные дороги (ГААД) из госбюджета 8,5 млн манатов на строительство автодороги в Дашкесанском районе.
Автомобильная дорога Гянджа-Дашкесан (27 км)-Гушчу-Човдар-Чайкенд соединяет 6 населенных пунктов.
Средства на строительство автодороги будут выделены в рамках государственных капвложений, предусмотренных в госбюджете на 2019 год.
Соответствующее распоряжение И.Алиева опубликовано в четверг на сайте главы государства.
Б.Рустамбеков
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