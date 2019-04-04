ГААД получит 8,5 млн манатов на строительство автодороги на западе Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении Госагентству Азербайджанские автомобильные дороги (ГААД) из госбюджета 8,5 млн манатов на строительство автодороги в Дашкесанском районе.

Автомобильная дорога Гянджа-Дашкесан (27 км)-Гушчу-Човдар-Чайкенд соединяет 6 населенных пунктов.

Средства на строительство автодороги будут выделены в рамках государственных капвложений, предусмотренных в госбюджете на 2019 год.

Соответствующее распоряжение И.Алиева опубликовано в четверг на сайте главы государства.

Б.Рустамбеков