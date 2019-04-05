В Баку начала действовать единая туристическая карта Bakucard

Презентация единой туристической карты Bakucard состоялась в пятницу в Баку.
«Bakucard является официальной туристической картой Баку, с помощью которой посещающие азербайджанскую столицу туристы могут получить много преимуществ. Это и бесплатное пользование городским транспортом и экспресс-автобусами, курсирующими между центром Баку и международным аэропортом Гейдара Алиева, бесплатное или с определенными скидками посещение столичных музеев», - сказал руководитель Бакинского информационно-туристического центра (БИТЦ) Руфат Багиров.
По его словам, в обращение выпущены три карты сроками действия: 1 день, 3 дня и 1 неделя.
«Bakucard сроком действия 24 часа стоит 24 маната, сроком действия 72 часа – 45 манатов. Рассчитанная на семь дней карта стоит 70 манатов», - отметил он.
«Кроме этого обладатели Bakucard смогут воспользоваться во время путешествия по Баку скидками, предоставляемыми со стороны более 200 наших партнеров, в том числе музеями, центрами отдыха, торговыми центрами, различными ресторанами и кафе. Надеемся, что в будущем их количество увеличится, так как единая туристическая карта является средством для продвижения бизнеса наших партнеров», - подчеркнул глава БИТЦ.
По его словам, Bakucard можно приобрести в Международном аэропорту Гейдара Алиева, информационно-туристических центрах, отелях, туристических агентствах, торговых киосках, а также на сайте www.bakucard.az.
«С момента активации карты начинается обратный отсчет срока ее действия», - отметил Р.Багиров.
Он добавил, что аналогичные туристические карты применяются в различных европейских столицах.
На мероприятии состоялась презентация зарубежных представительств Государственного агентства по туризму Азербайджана, действующих в Германии, России, ОАЭ, Саудовской Аравии, Индии и Китае, а также южнокорейского туристического агентства.
Проект Bakucard реализуется на основе Меморандума о сотрудничестве, подписанного в феврале 2018 года между Национальным бюро пропаганды туризма, Бакинским транспортным агентством и компанией PASHA Travel.
В настоящее время представительства ГАТ действуют в Германии (Франкфурт), ОАЭ (Дубай), Саудовской Аравии (Эр-Рияд), Китае (Пекин), Индии (Мумбай) и России (Москва).
Р.Бабаев
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