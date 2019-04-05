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Финансы 05.04.2019 15:34

Азербайджан устранил последствия экономического кризиса 2015г за счет экономических реформ - Алиев

Поступления в госбюджет Азербайджана в I-ом квартале 2019 года на 200 млн манатов превысили плановый показатель, заявил президент Ильхам Алиев.

«В первом квартале 2019 года дополнительные поступления в госбюджет составили 200 млн манатов. Это является результатом проводимых реформ, новых подходов», - заявил И.Алиев в пятницу.

По его словам, наличие дополнительных бюджетных доходов позволяет правительству направлять эти средства на социальные цели, повышение зарплат, пенсий, пособий и прочих социальных выплат.

«Реформы, которые начались после президентских выборов (в апреле 2018 года - ИФ) охватывают все сферы», - подчеркнул глава государства.

Глава государства также коснулся мирового экономического кризиса 2015 года. «Экономический кризис 2015 года коснулся всех стран. Наши доходы снизились в 3-4 раза. Это не измерялось процентами, это измерялось разами. Это большой экзамен, испытание для каждой страны»,- сказал президент.

Он подчеркнул, что в результате оперативных мер правительство Азербайджана свело к минимуму последствия этого кризиса и смогло восстановить экономический рост.

«В силу предпринятых серьезных шагов мы смогли сохранить экономическую стабильность, и вернулись к экономическому росту. По итогам двух месяцев 2019 года рост ВВП составил около 3%, промышленное производство в ненефтяном секторе увеличилось на 15%»,- сказал И.Алиев.

Ф.Исазаде

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, БЮДЖЕТ, ПОСТУПЛЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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