Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9092 RUR   0.026 GBR   2.2212 TRY   0.3013

Цена на нефть

    $/bbl WTI 63.08 0.98 Brent 70.34 0.94

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 08.04.2019 12:46

Премьер Японии Абэ посетит США, Канаду и Европу в преддверии саммита G20 в Осаке

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что в рамках подготовки к саммиту G20 в Осаке он 22 апреля отправится в поездку в США, Канаду и Европу, сообщает в понедельник японское издание "Майнити".

"(Цель поездки - ИФ) укрепить наше сотрудничество, чтобы саммит G20 стал успехом", - приводит газета слова С.Абэ.

По ее данным, японский премьер, в частности, побывает во Франции, Италии, Словакии и Бельгии, а также планирует провести встречу с председателем Европейского совета Дональдом Туском. После этого он отправится в США и Канаду.

Отмечается, что поездка С.Абэ продлится до 29 апреля.

Ранее С.Абэ пригласил президента РФ Владимира Путина на саммит G20, который пройдет в Осаке 28-29 июня этого года.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЯПОНИЯ, ПРЕМЬЕР, ПОЕЗДКА, САММИТ


Похожие новости


Абэ считает ненормальной ситуацию с отсутствием мирного договора с РФ, назвал переговоры с Путиным основательными Решение курильского вопроса должно быть принято с учетом мнения местных жителей - Абэ Премьер Японии посетит Россию в начале года - посол в Москве Абэ посетит австралийский Дарвин Премьер Японии заявил о намерении снова встретиться с Путиным до конца текущего года Трамп демонстрирует новаторский подход по налаживанию отношений с лидером КНДР в целях денуклеаризации Корейского полуострова - премьер Японии

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]