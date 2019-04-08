Премьер Японии Абэ посетит США, Канаду и Европу в преддверии саммита G20 в Осаке

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что в рамках подготовки к саммиту G20 в Осаке он 22 апреля отправится в поездку в США, Канаду и Европу, сообщает в понедельник японское издание "Майнити".

"(Цель поездки - ИФ) укрепить наше сотрудничество, чтобы саммит G20 стал успехом", - приводит газета слова С.Абэ.

По ее данным, японский премьер, в частности, побывает во Франции, Италии, Словакии и Бельгии, а также планирует провести встречу с председателем Европейского совета Дональдом Туском. После этого он отправится в США и Канаду.

Отмечается, что поездка С.Абэ продлится до 29 апреля.

Ранее С.Абэ пригласил президента РФ Владимира Путина на саммит G20, который пройдет в Осаке 28-29 июня этого года.