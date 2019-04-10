Азерсу получит 25 млн манатов на продолжение реконструкции системы водоснабжения Шеки

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился выделить ОАО «Азерсу» 25 млн манатов на продолжение работ по реконструкции системы водоснабжения и канализации города Шеки, сообщает сайт главы государства.
Соответствующее распоряжение И.Алиев подписал в среду.
Данные средства Азерсу получит в рамках государственных капвложений, предусмотренных госбюджете Азербайджана на 2019 год.
Б.Рустамбеков
Баку и Москва обсудили новые проекты в сфере ВТС
Мониторинг ОБСЕ в зоне карабахского конфликта прошел без инцидентов
Президент Алиев принял верительные грамоты нового посла Аргентины в Азербайджане
США не удалось отговорить Германию от участия в проекте "Северный поток-2", признал Помпео
Азербайджан отправляет экспортную миссию в Катар
Материальную помощь на 1,142 млн. манатов получили 159 предпринимателей, пострадавших от пожара в ТЦ Diglas
Два человека пострадали, 10 эвакуированы при пожаре в здании с вынужденными переселенцами – МЧС Азербайджана
Турпоток из Пакистана в Азербайджан за 3 года вырос в 10 раз – посол в Баку
В Азербайджане в 2018 году суды первой инстанции рассмотрели более 62 тыс. дел по административным правонарушениям
Макрон заявляет, что еще не принял решение по вопросу о продлении срока Brexit
США готовят проект резолюции СБ ООН о законности правительства Гуайдо - Пенс
Трамп призывает изучить обстоятельства, давшие старт расследованию спецпрокурора США Мюллера
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
«AzerTelecom» приступил к реализации проекта «Транскаспийская магистраль»
Студентам UNEC рассказали о работе службы внутреннего аудита в AccessBank-е
Заместитель министра экономики Азербайджана стал почетным гостем CЕО Lunch Baku
В Баку пройдет XII чемпионат Азербайджана по «Что? Где? Когда?»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»